MSI「B860M GAMING WIFI」登場｜Intel Core Ultra 200S対応のAmazon限定モデルが発売

MSI、Intel Core Ultra 200S対応「B860M GAMING WIFI」をAmazon限定で発売

エムエスアイコンピュータージャパンは、Intel Core Ultra 200Sシリーズプロセッサーに対応した新型マザーボード「B860M GAMING WIFI」を、11月21日よりAmazon限定で発売した。価格は25,100円。

デザイン性と安定性を両立したMicro-ATXマザーボード

「B860M GAMING WIFI」は、高品質な部材を採用し、システム全体の安定性を重視したMicro-ATXモデルである。ホワイトPCBとホワイトシルバーのヒートシンクを組み合わせた配色が特徴で、ケース内のビジュアルを整えたいユーザーにも適している。

高速ネットワークと使い勝手を向上させる独自機能

高速な5G LANとWi-Fi 7を搭載しており、オンラインゲームなど高い通信安定性を必要とする用途でも快適に利用できる。また、M.2 SSDをワンタッチで脱着できる「EZ M.2 Clip II」や、押しやすさを追求した「EZ PCIe Clip II」を備えることで、ストレージ交換やグラフィックスカードの取り付けが容易になっている。

リアIOパネルは標準で組み込まれているため、組み立て時の手間を削減できる点もメリットだ。