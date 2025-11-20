Intel Arc Pro B60搭載グラボが11月21日発売。24GBメモリ×ブロワーファン採用のワークステーションGPU

プロ向けワークステーションGPU「Intel Arc Pro B60」登場

シー・エフ・デー販売が取り扱うSparkle Computer社の新モデル『Intel Arc Pro B60 ブロワーファン搭載グラフィックボード SBP60W-24G』が、11月21日に発売される。想定価格は119,800円前後だ。

SBP60W-24Gは、24GBのGDDR6メモリを備え、ブロワー式クーラーを採用したワークステーション向けGPUで、安定した排熱が期待できる。192bitメモリバス、19Gbpsメモリ速度、Boostクロック2400MHzを搭載し、AI演算やマルチGPU環境での信頼性を重視した設計となっている。

AIプロジェクトや3Dシミュレーションに最適化

AI処理、3Dシミュレーション、映像編集といった現代の制作環境に求められる処理性能に対応するため、LinuxマルチGPU LLMサポートも搭載。大規模なAIプロジェクトへの適応力が強化されている。

映像出力はDisplayPort 2.1を4基備えており、高解像度ディスプレイの複数運用にも対応可能だ。保証期間は2年間となっており、導入後のサポート面も確保されている。