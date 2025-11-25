最大9基のファンに対応したミニタワーPCケース「Antec FLUX M」11月29日登場

Antec FLUX Mが11月29日に発売

リンクスインターナショナルは、電源を前面に配置した独自構造と、大容量エアフローを両立するミニタワーPCケース「Antec FLUX M」を、11月29日より家電量販店やPCパーツ専門店、ECサイトで発売すると発表した。価格はオープンとなる。

最大9基のファンに対応したエアフロー設計

Antec FLUX Mは、最大9基の120mmファンを搭載でき、標準で6基のファンを備えることで高い冷却性能を提供するミニタワーケースだ。3.5/2.5インチ共用ベイは2基用意され、ストレージ構成の自由度も高い。フロントには最大360mmラジエーターを搭載可能で、CPUクーラーは高さ175mmまで対応している。

強化ガラスパネルとメンテナンス性の高い構造

サイドパネルには強化ガラスを採用し、工具を使わずに取り外せる仕様となっている。ケースボトムとトップには着脱式ダストフィルターを備え、定期的なメンテナンスを容易にする設計だ。また、大型GPUの取り付けを支えるサポートステーを標準搭載し、安定した組み込みをサポートする。

ゲーマーや高性能PCユーザー向けの拡張性

フロントトップには使いやすい位置に各種ポート類を配置し、日常の操作性を高めている。拡張カードスペースは最大405mmを確保し、静音と冷却性能の両立を図るために13A（1300W）対応の電源延長ケーブルも付属する。