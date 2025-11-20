CORSAIR、新電源「HXi／RMx Shift 2025」シリーズ発表　側面コネクタ採用・PCIe 5.1対応の次世代設計に刷新

CORSAIR「HXi Shift 2025」「RMx Shift 2025」シリーズが11月27日に発売

アスクは、CORSAIRの新型電源ユニット「HXi Shift 2025」シリーズと「RMx Shift 2025」シリーズを11月27日に発売する。側面にモジュラーコネクタを配置した設計や、PCI Express 5.1対応など、次世代PCビルドに適した仕様を備えている。

高性能デジタル電源ユニット「HXi Shift 2025」シリーズ

「HXi Shift 2025」シリーズは、Cybenetics PLATINUM認証を取得したデジタル電源ユニットで、iCUE LINKシステムハブを標準搭載する。このハブにより、最大24台のiCUE LINK対応デバイスを接続可能だ。出力は1000W・1200W・1500Wの3モデルをラインナップし、電力供給・温度・ファン速度をリアルタイムで統合管理できる。これにより、ケース内部のケーブルマネジメントや運用性が向上するとしている。

静音性と配線効率を重視した「RMx Shift 2025」シリーズ

「RMx Shift 2025」シリーズは、Cybenetics GOLD認証を取得した電源ユニットで、静音性に優れた140mm流体軸受ファンを採用している。ファン速度調整用のダイヤルを備え、850Wと1000Wの2モデルを提供。サイドインターフェース設計によって配線の効率性が向上し、ケースレイアウトの自由度も高まっている。

両シリーズ共通で、PCIe 5.1対応の12V-2x6コネクタを標準搭載。これにより、最新GPU環境において安定した電力供給を実現する設計となっている。価格は「iCUE LINK HX1000i Shift 2025」が45,280円前後、「iCUE LINK HX1200i Shift 2025」が51,780円前後、「iCUE LINK HX1500i Shift 2025」が59,780円前後の見込み。



RM850x Shift 2025が23,480円前後、RM1000x Shift 2025が29,780円前後の見込み。