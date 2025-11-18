任天堂の代表取締役フェローである宮本茂氏は11月18日、実写映画「ゼルダの伝説」の撮影を本格的に開始したと発表。「撮影は順調に進んでいますので静かに見守っていただけると幸いです」としている。劇場公開日は2027年5月7日予定だ。

報告する投稿では3枚の写真も公開。緑広がる大自然のなか、ゼルダ役のBo Bragasonさん、リンク役のBenjamin Evan Ainsworthさんがそれぞれ役に扮した格好で撮影しているようだ。

ユーザーからは「キャスティングに懐疑的だったが、ここまでハマるとは思わなかった」「リンクがトワプリっぽい」「ゼルダが弓を背負う強い姫で描かれてて期待大」「リンクがこんなに適役すぎるとは、やばE」「ストーリー含めて期待しかない！」など、主にリンクとゼルダの再現度を賞賛する声が多く寄せられていた。

また、任天堂の公式アプリ「Nintendo Today!」では、音楽付きでこれらの画像を見られるショートムービーも公開中。これより本格的に撮影開始とのことなので、良い作品になるよう期待して続報を待とう。

