大手町駅近に旨い寿司！ 使い勝手が良すぎて丸の内ワーカーの聖地化待ったなし

大手町エリアにまた新しいお店がオープンしました。こだわりのお寿司と豊富な肴でお酒が楽しめ、これからの忘年会シーズンにぴったり。またランチもあるので大活躍間違いなしのお店になりそうです！

ランチもディナーも新鮮な魚介を満喫

11月19日、「鮨と酒日和 ととうお」の新丸の内センタービル店がオープンしました。

秋葉原、京都、横浜に続く4店舗目。厳選した魚介を使ったお寿司や、お酒とよく合う創作寿司や肴が楽しめます。お酒は日本酒のほか、お寿司と相性の良い焼酎茶割りなどを用意。

またビジネスマンにうれしいのがランチもあること。「並にぎり 9貫＋巻物 (茶碗蒸し風しじみ雑炊、味噌汁付き) 」（￥1,390）など、ちょっと気合を入れたいときにぴったりなメニューが揃います。

鮨と酒日和 ととうお新丸の内センタービル店

住所：東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービルディング 3F

営業時間：平日 ランチ11:00～14:30(ラストオーダー 14:00)、ディナー 17:00～23:00

土・日・祝 ランチ11:00～14:30(ラストオーダー 14:00)、ディナー 16:00～22:00

定休日：ビルの休館日に準ずる