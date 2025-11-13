大手町駅近に旨い寿司！ 使い勝手が良すぎて丸の内ワーカーの聖地化待ったなし

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

「鮨と酒日和 ととうお」の「おまかせ握り 11貫」

おまかせ握り 11貫（￥2,189）

　大手町エリアにまた新しいお店がオープンしました。こだわりのお寿司と豊富な肴でお酒が楽しめ、これからの忘年会シーズンにぴったり。またランチもあるので大活躍間違いなしのお店になりそうです！

ランチもディナーも新鮮な魚介を満喫

　11月19日、「鮨と酒日和 ととうお」の新丸の内センタービル店がオープンしました。

　秋葉原、京都、横浜に続く4店舗目。厳選した魚介を使ったお寿司や、お酒とよく合う創作寿司や肴が楽しめます。お酒は日本酒のほか、お寿司と相性の良い焼酎茶割りなどを用意。

「鮨と酒日和 ととうお」の「お造り盛り合わせ 7種」

お造り盛り合わせ 7種（￥2,189）

「鮨と酒日和 ととうお」の「名物 茹でタン」

名物 茹でタン（￥1,419）

　またビジネスマンにうれしいのがランチもあること。「並にぎり 9貫＋巻物 (茶碗蒸し風しじみ雑炊、味噌汁付き) 」（￥1,390）など、ちょっと気合を入れたいときにぴったりなメニューが揃います。

「鮨と酒日和 ととうお」のランチ「並にぎり 9貫＋巻物 (茶碗蒸し風しじみ雑炊、味噌汁付き) 」
「鮨と酒日和 ととうお」外観イメージ
「鮨と酒日和 ととうお」マップ

鮨と酒日和 ととうお新丸の内センタービル店
住所：東京都千代田区丸の内1-6-2　新丸の内センタービルディング 3F
営業時間：平日　ランチ11:00～14:30(ラストオーダー 14:00)、ディナー 17:00～23:00
　　　　　土・日・祝 ランチ11:00～14:30(ラストオーダー 14:00)、ディナー 16:00～22:00
定休日：ビルの休館日に準ずる

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

