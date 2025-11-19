UGREEN製NASケースの国内販売を発表｜エントリーから8ベイモデルまで一挙公開

CFD販売がUGREEN製NASケースの取り扱いを開始

シー・エフ・デー販売は、UGREEN（ユーグリーン）製品の国内正規代理店として、11月中旬から下旬にかけてUGREENブランドのNAS製品の取り扱いを開始する。

UGREEN NASケースのラインナップと特徴

今回取り扱いが始まるUGREENのNASケースは、エントリーモデルから高性能モデルまで幅広く揃っている。価格はすべてオープンで、SATA 2ベイ構成の「DH2300」から、最大8ベイ対応の「DXP8800 Plus」まで複数モデルを用意。各製品には2年または3年の保証が付いている。

ラインナップには、SATA対応4ベイモデル「DXP4800」や、高負荷環境向けの「DXP8800 Plus」が含まれ、大容量データを扱う法人・個人双方のニーズに対応する。また、M.2 NVMe対応の「DXP480T Plus」も加わり、NVMe SSDの利便性を活かした構成が可能となっている。どのモデルも拡張性と性能のバランスに優れ、データ保存・管理用途に適した設計だ。

国内正規代理店による安定供給とサポート体制

CFD販売によれば、UGREENブランドのNASケースは順次出荷される予定で、需要に応じた供給体制を整えている。国内正規代理店を通して提供されることで、増え続けるデータに対応したNAS製品を安心して選択できる環境が構築される。