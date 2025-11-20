PC内部を魅せる6.67インチAMOLED採用。ROGの最新360mm水冷「Ryuo IV SLC」白モデル

ROG、新型360mm簡易水冷「Ryuo IV SLC 360 ARGB White Edition」を発売

ASUS JAPANは、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」より、オールホワイト仕様の360mm簡易水冷クーラー「ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB White Edition」を11月21日に発売すると発表した。

6.67インチAMOLEDディスプレイと干渉を抑えたレイアウト設計

ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB White Editionは、6.67インチ・2K解像度のAMOLEDディスプレイをCPUヘッドにL字配置したモデルだ。PCケース内部のビジュアル性を損なわず、情報表示も見やすい構造になっている。

さらに、中央寄りにまとめたチューブレイアウトにより、メモリやVRMヒートシンクとの干渉を抑え、組み込み時の取り回しもスムーズだ。

高静圧MF-12Cファン標準搭載、扱いやすいデイジーチェーン仕様

冷却性能面では、MF-12C ARGBファンを標準搭載。最大2650rpm、最大静圧5.45mmH2Oというスペックで、360mmラジエーターの性能をしっかり引き出すとしている。

ファンはデイジーチェーン対応で、3基すべてがあらかじめラジエーターに装着済み。配線や取り付け作業の手間を抑えたい自作ユーザーにも扱いやすい構成となっている。