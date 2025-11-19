【90％オフ】スター・ウォーズのゲームが5600円→560円！ Epic Games Storeでブラックフライデー＆サイバーマンデーセール開催
Epic Games Storeにて11月19日より、デジタル版ゲームのデラックスエディションがお買い得価格になる「ブラックフライデー＆サイバーマンデーセール」を開催中だ。セール期間は12月3日1時まで（日本時間）。
本セールでは、「STAR WARS ジェダイ：フォールン・オーダー」を通常5600円→560円（90％オフ）で提供。1人のジェダイとなり、フォースの力やライトセーバーを駆使して帝国の追手と戦おう。
そのほか、「アラン・ウェイク 2」が9520円→2856円（70％オフ）、「ロボコップ」が6500円→650円（90％オフ）、「WILD HEARTS」が1万2000円→1200円（90％オフ）、「ジュラシック・ワールド・エボリューション2」が7200円→2160円（70％オフ）など、破格の安さになっている。
ぜひこの機会に、Epic Games Storeで遊べるゲームを増やしてみてはいかがだろうか。
STAR WARS © & TM 2019 Lucasfilm Ltd. All rights reserved. Game code and certain audio and/or visual material © 2019 Electronic Arts Inc. EA, the EA logo, Respawn, and the Respawn logo are trademarks of Electronic Arts Inc.