このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 5 次へ

松村太郎の「アップル時評」ニュース解説・戦略分析 第321回

10万円前後のMacBook　その存在は“ワクワク”か、“退屈”か

2025年11月19日 07時00分更新

文● 松村太郎 @taromatsumura

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

参考写真　Giorgio Trovato | Unsplash

　例えば、10万円（700ドル）前後のMacBookが出るならば、皆さんは興味がありますか？

　Appleが廉価版MacBookを準備している、という話は、夏ごろからささやかれ始めていましたが、改めて、低価格MacBookについての報道が出てきました。

　Bloombergは、低価格のMacBookを準備しており、ChromebookやWindows PCの競合製品を投入しようとしている、と報じています。

　投入のタイミングは2026年前半と見られ、価格は「1000ドル未満」になるとみられています。

　ちなみにMacBook Air（M4）の現在の価格はアメリカで999ドル（日本では16万4800円、米国価格は税抜、日本価格は税込）から。そのため、1000ドル未満が999ドルでは、「低価格」とは呼べないわけで、もっと安い価格帯、例えば700ドル前後のような、分かりやすく安い価格でなければなりません。

前へ 1 2 3 4 5 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン