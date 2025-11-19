例えば、10万円（700ドル）前後のMacBookが出るならば、皆さんは興味がありますか？

Appleが廉価版MacBookを準備している、という話は、夏ごろからささやかれ始めていましたが、改めて、低価格MacBookについての報道が出てきました。

Bloombergは、低価格のMacBookを準備しており、ChromebookやWindows PCの競合製品を投入しようとしている、と報じています。

投入のタイミングは2026年前半と見られ、価格は「1000ドル未満」になるとみられています。

ちなみにMacBook Air（M4）の現在の価格はアメリカで999ドル（日本では16万4800円、米国価格は税抜、日本価格は税込）から。そのため、1000ドル未満が999ドルでは、「低価格」とは呼べないわけで、もっと安い価格帯、例えば700ドル前後のような、分かりやすく安い価格でなければなりません。