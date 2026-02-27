アップルの新製品発表は来週2日月曜か？ 黄色や緑の廉価版MacBookが出るでほぼOK!?

アップルCEOのティム・クック氏のX（@tim_cook）で興味深い投稿がされている。

A big week ahead. It all starts Monday morning! #AppleLaunchpic.twitter.com/PQ9gM2Gl2r — Tim Cook (@tim_cook) February 26, 2026

投稿を訳すと「これから大きな一週間が待っています。すべては月曜の朝から始まります！」とのこと。「#AppleLaunch」というハッシュタグからも新製品、特に以前からウワサになっている「廉価版MacBook」もしくは「iPhone 17e」の発表が予想されるが、「It all starts」という表現は複数の製品、複数の日での発表を期待してもいいのだろうか？ また、ハッシュタグの後ろのリンゴの絵文字も意味深だ（黄色や緑のMacBookが出る!?）。

なお、近い形での例では3日連続で「M4搭載iMac」「新型Mac mini」「M4搭載MacBook Pro」を動画で発表した、2024年10月のケースが挙げられる。このときは日本時間で深夜0時の公開。10月の米国はサマータイムなので、とすると日本時間では3月2日（月）23時が狙い目!?

いずれにしても答えは来週！ 期待して待つしかない！