マクドナルド「グラコロ」初の2ndシーズン！ 新作「タルタル＆デミグラコロ」で冬のテンション爆上がり

マクドナルドは新バーガー「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」を12月17日より発売します。

グラコロ第2弾は「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」

マクドナルドの冬の定番「グラコロ」は、今年は11月26日から販売が始まっていますが、続いて第2弾となる新商品も登場します。グラコロが“2弾構え”で商品展開されるのは、マクドナルド史上初とのことです。

「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」は、濃厚なデミソースとタルタルソースを合わせた食べ応えのあるグラコロ。

▲トロ旨タルタル＆デミグラコロ 単品490円

グラコロと同様の、エビとマカロニが入った、外はサクサク、中はトロトロでクリーミーなグラタンコロッケを使用。そこに、ビーフの旨みたっぷりの濃厚なデミソースと、パルメザンチーズのコクやトリュフの芳醇な香りが特長のタルタルソースを合わせています。

濃厚なデミソースとコクのあるタルタルソース、バター香るふわふわの蒸しバンズが、外はサクサク、中はトロトロのグラタンコロッケのおいしさを引き立てるんだとか。

▲（発売中）グラコロ 単品440円

定番の「グラコロ」も継続して併売となります。

また、グラコロ第1弾商品として登場した「コク旨ビーフデミグラコロ」は、もともと12月中旬までの販売予定であったため、第2弾商品と入れ替わりになるようです。

グラコロは12月下旬まで

定番の「グラコロ」も「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」も、終売は12月下旬まで。年内には販売が終わってしまうため、意外と期間は短めです。食べ逃しのないように注意しましょう。

今年は第1弾とあわせて3商品が登場した「グラコロ」。第2弾商品の投入で「2ndシーズンが始まる」と気分もブチ上がりです。



初登場から33年を迎える定番中の定番ですが、ファンにとっては今年もグラコロ愛がますます高まりそうですね！

※記事中の価格は税込み