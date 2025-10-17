コーエーテクモゲームスは10月16日、PC（Steam／Google Play Games）／iOS／Android向けMMO戦略シミュレーションゲーム『三國志 覇道』について、10月アップデートを実施。以下では、その内容の一部を紹介しよう。

10月アップデート概要

イベント「戦火連天」

2025年10月16日より、長期イベント「戦火連天」のルールが一部調整された。

イベント「戦火連天」ルール 対抗戦について

イベント「戦火連天」ルール 官位について

イベント「戦火連天」主要都市について

新LR武将「馬騰」（ばとう）と「項燕」（こうえん）が登場

新たなLR武将「馬騰」と「項燕」が「極求賢令」に登場。

LR「馬騰」は、通常攻撃を強化する効果を複数持ち、自身が主将の際は、戦法で自身含む味方騎兵4部隊に「廉潔」などのさまざまな強化効果を付与することが可能。「自身が主将か、主将が馬超/馬岱/馬雲騄」の際には、出陣時の戦法ゲージを大きく上昇させる技能効果を発揮でき、馬超らと非常に相性の良い騎兵武将だ。

LR「項燕」は、耐久力と弱化効果への耐性を持ち長期戦に優れ、通常攻撃で壊滅するダメージを受ける際に、兵力を大きく残して耐えつつ弱化効果を打ち消せる。さらに兵力が50％以下のとき、歩兵の敵部隊から受ける不利変化を避ける技能を持つため、最後まで粘り強く戦い続けることができる弓兵武将となる。

【ゲーム情報】

タイトル：三國志 覇道

ジャンル：MMO戦略シミュレーションゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：

・PC（Steam）：Windows 10、Windows 11（64bit）

・PC（Google Play Games）：詳細はこちらを参照

・iPhone 6s、iPad mini 4 以後のモデル（iOS15.0以上）

・Android5.1 以上、メモリ（RAM）2GB以上の端末

※ 一部機種を除く

※ 一部端末に関しては、対応OSバージョン以上でも動作しない場合があります

※ 一部端末に関しては、エフェクトなどが正常に表示されないことがあります

配信日：配信中（2020年9月15日サービス開始）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

