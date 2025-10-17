長期イベント「戦火連天」のルールも調整！
『三國志 覇道』にて新LR武将「馬騰」と「項燕」が登場する10月アップデートを実施！
2025年10月17日 13時35分更新
コーエーテクモゲームスは10月16日、PC（Steam／Google Play Games）／iOS／Android向けMMO戦略シミュレーションゲーム『三國志 覇道』について、10月アップデートを実施。以下では、その内容の一部を紹介しよう。
10月アップデート概要
イベント「戦火連天」
2025年10月16日より、長期イベント「戦火連天」のルールが一部調整された。
イベント「戦火連天」ルール 対抗戦について
イベント「戦火連天」ルール 官位について
イベント「戦火連天」主要都市について
新LR武将「馬騰」（ばとう）と「項燕」（こうえん）が登場
新たなLR武将「馬騰」と「項燕」が「極求賢令」に登場。
LR「馬騰」は、通常攻撃を強化する効果を複数持ち、自身が主将の際は、戦法で自身含む味方騎兵4部隊に「廉潔」などのさまざまな強化効果を付与することが可能。「自身が主将か、主将が馬超/馬岱/馬雲騄」の際には、出陣時の戦法ゲージを大きく上昇させる技能効果を発揮でき、馬超らと非常に相性の良い騎兵武将だ。
LR「項燕」は、耐久力と弱化効果への耐性を持ち長期戦に優れ、通常攻撃で壊滅するダメージを受ける際に、兵力を大きく残して耐えつつ弱化効果を打ち消せる。さらに兵力が50％以下のとき、歩兵の敵部隊から受ける不利変化を避ける技能を持つため、最後まで粘り強く戦い続けることができる弓兵武将となる。
【ゲーム情報】
タイトル：三國志 覇道
ジャンル：MMO戦略シミュレーションゲーム
配信：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：
・PC（Steam）：Windows 10、Windows 11（64bit）
・PC（Google Play Games）：詳細はこちらを参照
・iPhone 6s、iPad mini 4 以後のモデル（iOS15.0以上）
・Android5.1 以上、メモリ（RAM）2GB以上の端末
※ 一部機種を除く
※ 一部端末に関しては、対応OSバージョン以上でも動作しない場合があります
※ 一部端末に関しては、エフェクトなどが正常に表示されないことがあります
配信日：配信中（2020年9月15日サービス開始）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
©2020-2025 コーエーテクモゲームス All rights reserved.
※記載されているすべての商標は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう