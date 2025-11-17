自作PCトーク『ジサトラKTU』生放送～Ask Me Anything!普段訊けない自作PCのあんなことやこんなこと Season 31～

アスキーの自作PC大好き集団、“ジサトラ”こと自作虎の巻のメンバーと、年間100台以上のPCを組んで記事を執筆している“KTU”ことライター加藤勝明が、自作PCパーツからモバイルPC、周辺機器、PCゲームまで幅広くゆるーくおしゃべりするトーク番組です。

自作PC好きの方も、そうでない方も、ぜひごゆるりとお楽しみくださいませ！

▽放送情報

放送日： 2025年11月20日（木）

時間 ： 20:00～20:30 放送予定

番組 ： Ask Me Anything!普段訊けない自作PCのあんなことやこんなこと Season 31：ジサトラKTU #399

▽出演者

ジサトライッペイ（@jisatora_ippei）

加藤勝明（KTU）（@kato_kats）