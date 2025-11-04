アール・デコな化粧箱で「お！」となって、中のピエール マルコリーニで「おおお！」となる丸の内ホリデーギフトです
箱を開ける前から、心がときめく美しいアール・デコ調の化粧箱。蓋を開ければ…まばゆいばかりのピエール マルコリーニ！
ベルギーの世界的チョコレートブランド「ピエール マルコリーニ」のホリデーコレクションのテーマは「Rêveries Art Déco アール・デコ幻想」。三菱一号館美術館で「アール・デコとモード」展を開催中の丸の内では、世界的ショコラティエすら乗っかってくるほど（たぶん違いますが）、アール・デコ旋風が吹き荒れております。中身が美味しいのはもう確定なので、パッケージがかわいいとさらにうれしさ倍増ですよね！
今年のテーマはアール・デコ
「ピエール マルコリーニ」ではホリデーコレクション2025「Rêveries Art Déco アール・デコ幻想」第一弾として、シュトーレンをはじめとするパティスリーを販売しています。
シュトーレン 2025
￥4,320（税込）
オリジナルのシロップにじっくり漬け込んだドライフルーツを練り込んだ特製シュトーレン。日ごとに⾦柑や柚⼦など柑橘系のフルーツとカカオの⾵味がなじんで深い味わいが楽しめます。
カウントダウン ノエル 2025
￥4,860（税込）
アール・デコのデザインを施したボックスに⼈気のチョコレートを詰め合わせ。クリスマスまでの7⽇間、カウントダウンが楽しめるアドベントカレンダー風のボックスです。
マカロン ドゥ ノエル 8個入り
￥3,888（税込）
鮮やかなオレンジ色がアクセントになったアール・デコデザインの限定パッケージに、マカロン8種を詰め合わせました。パーティーのお手土産にもぴったり。
ピエール マルコリーニ グランスタ東京店
住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 ＪＲ東日本東京駅構内Ｂ１Ｆ
営業時間：8:00～22:00（月曜～土曜・単日の祝日）
8:00～21:00（日曜・連休最終日の祝日）
※テイクアウトメニューのラストオーダーは閉店30分前まで。
※グランスタ東京の休館日に準じて休業