アール・デコな化粧箱で「お！」となって、中のピエール マルコリーニで「おおお！」となる丸の内ホリデーギフトです

箱を開ける前から、心がときめく美しいアール・デコ調の化粧箱。蓋を開ければ…まばゆいばかりのピエール マルコリーニ！

ベルギーの世界的チョコレートブランド「ピエール マルコリーニ」のホリデーコレクションのテーマは「Rêveries Art Déco アール・デコ幻想」。三菱一号館美術館で「アール・デコとモード」展を開催中の丸の内では、世界的ショコラティエすら乗っかってくるほど（たぶん違いますが）、アール・デコ旋風が吹き荒れております。中身が美味しいのはもう確定なので、パッケージがかわいいとさらにうれしさ倍増ですよね！

今年のテーマはアール・デコ

「ピエール マルコリーニ」ではホリデーコレクション2025「Rêveries Art Déco アール・デコ幻想」第一弾として、シュトーレンをはじめとするパティスリーを販売しています。

シュトーレン 2025

￥4,320（税込）

オリジナルのシロップにじっくり漬け込んだドライフルーツを練り込んだ特製シュトーレン。日ごとに⾦柑や柚⼦など柑橘系のフルーツとカカオの⾵味がなじんで深い味わいが楽しめます。

カウントダウン ノエル 2025

￥4,860（税込）

アール・デコのデザインを施したボックスに⼈気のチョコレートを詰め合わせ。クリスマスまでの7⽇間、カウントダウンが楽しめるアドベントカレンダー風のボックスです。

マカロン ドゥ ノエル 8個入り

￥3,888（税込）

鮮やかなオレンジ色がアクセントになったアール・デコデザインの限定パッケージに、マカロン8種を詰め合わせました。パーティーのお手土産にもぴったり。

ピエール マルコリーニ グランスタ東京店

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 ＪＲ東日本東京駅構内Ｂ１Ｆ

営業時間：8:00～22:00（月曜～土曜・単日の祝日）

8:00～21:00（日曜・連休最終日の祝日）

※テイクアウトメニューのラストオーダーは閉店30分前まで。

※グランスタ東京の休館日に準じて休業