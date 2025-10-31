一新されたテーブルウェアで彩るTSH110周年記念のPINKアフタヌーンティー、合言葉は「オトナピンク」！

食事ってすてきな食器に盛り付けられているだけでも「おいしそう」って感じます。それがアフタヌーンティーならなおさら！

東京ステーションホテル（TSH）が開業110周年記念で提供しているアフタヌーンティーは、テーブルウェアを一新。これまでのミントブルーから、ちょっと灰色がかったオトナ色のピンク、モーヴピンクのテーブルウェアに衣替え。日本ブランド「NARUMI（ナルミ）」の食器を使って、品のあるかわいさが堪能できます。

東京ステーションホテルはテーブルウェアまで気を抜かない

2026年1月15日（木）まで、東京ステーションホテルで「開業110周年記念PINKアフタヌーンティー」を提供しています。

開業110周年記念PINKアフタヌーンティー

期間：2025年11月1日（土）～1月15日（木）予定 ※12月20日～25日を除く

時間：13:00～18:00までの入店 ※2時間制（ドリンク30分前L.O.）

人数：1日20食 ※前日12時までの要予約

料金：月～木 ￥7,900円、金～日・祝日 ￥8,400

メニューはもちろんですが、一番の注目は食器。NARUMI製オリジナルテーブルウェアをモーヴピンクで揃えました。落ち着いた大人の雰囲気がすてきです。

そんなテーブルウェアを彩るスイーツは、「いちごモンブラン」や「フランボワーズプリン」などピンクづくし。優雅なひと時が過ごせそうです。

東京ステーションホテル

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1

アフタヌーンティー予約・お問い合わせ：03-5220-1260 (直通10:00～18:00)