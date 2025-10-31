一新されたテーブルウェアで彩るTSH110周年記念のPINKアフタヌーンティー、合言葉は「オトナピンク」！

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東京ステーションホテルの「開業110周年記念PINKアフタヌーンティー」

　食事ってすてきな食器に盛り付けられているだけでも「おいしそう」って感じます。それがアフタヌーンティーならなおさら！

　東京ステーションホテル（TSH）が開業110周年記念で提供しているアフタヌーンティーは、テーブルウェアを一新。これまでのミントブルーから、ちょっと灰色がかったオトナ色のピンク、モーヴピンクのテーブルウェアに衣替え。日本ブランド「NARUMI（ナルミ）」の食器を使って、品のあるかわいさが堪能できます。

東京ステーションホテルはテーブルウェアまで気を抜かない

　2026年1月15日（木）まで、東京ステーションホテルで「開業110周年記念PINKアフタヌーンティー」を提供しています。

開業110周年記念PINKアフタヌーンティー
　 期間：2025年11月1日（土）～1月15日（木）予定　※12月20日～25日を除く
時間：13:00～18:00までの入店　※2時間制（ドリンク30分前L.O.）
人数：1日20食　※前日12時までの要予約
料金：月～木　￥7,900円、金～日・祝日　￥8,400

　メニューはもちろんですが、一番の注目は食器。NARUMI製オリジナルテーブルウェアをモーヴピンクで揃えました。落ち着いた大人の雰囲気がすてきです。

　そんなテーブルウェアを彩るスイーツは、「いちごモンブラン」や「フランボワーズプリン」などピンクづくし。優雅なひと時が過ごせそうです。

東京ステーションホテル
住所：東京都千代田区丸の内1-9-1
アフタヌーンティー予約・お問い合わせ：03-5220-1260 (直通10:00～18:00)

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

