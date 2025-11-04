「アートなんてビジネスの役に立つわけが…」そう思ったあなたにこそ、聞いてほしい話がある。「FUTURE VISION SUMMIT 2025」今年も開催

12月9日（火）と10日（水）に「FUTURE VISION SUMMIT 2025」が開催します。

「FUTURE VISION SUMMIT」は大手町・丸の内・有楽町から、社会や経済の未来をアートを交えて考える都市型イベント。第2回となる今年度は、東京藝術大学との共催です。

今年はさらに豪華なゲスト！

昨年の第1回開催時には大企業やスタートアップを含むビジネス界からアート、クリエイティブ、カルチャー、アカデミアなどから大きな反響がありました。今回もそれを上回る盛り上がりを見せそうです。

FUTURE VISION CONFERENCE：12/9(火)

会場：丸ビル7階丸ビルホール

※チケット有料

ビジネス、アート、カルチャー、テクノロジー、アカデミアなど領域を超えて活躍するリーダーたちを招いたカンファレンス形式のセッションを開催。

【KEYNOTE SESSION】テーマ：知と創造が拓く未来

・日比野 克彦 (東京藝術大学長)

・藤井 輝夫 (東京大学総長)

・瀧口 友里奈 ※ モデレーター

coming soon

【YAU LEARNING】テーマ：企業経営とデザインー未来を切り拓くアイディア

・黒田 英邦 (コクヨ 取締役 代表執行役社長)

・細見 研介 (ファミリーマート 代表取締役社長)

・吉本 英樹 (デザイナー、東京大学特任准教授) ※ モデレーター

FUTURE VISION SESSIONS：12/9 (火)、10(水)

会場：丸ビル8階コンファレンススクエア (ROOM4)

※入場無料（要事前申込）

アート、ビジネス、テクノロジーなど、異なる分野の実践者たちが交差し、社会の未来像を語り合うトークセッション。議論を“聞く”だけでなく、新たな問いが生まれます。

12/9 (火)

【SESSION 1】テーマ：越境するアーティストたち

・a春 (Founder | CEO)

・江上 越

・亀井 潤

・脇田 玲 (慶應義塾大学環境情報学部教授)

coming soon

12/10 (水)

【SESSION 4】東京藝術大学「都市の臓器とAI」研究会 特別回

・毛利 嘉孝（東京藝術大学教授）

・清水 知子（東京藝術大学教授）

・落合 陽一（メディアアーティスト）

・矢野 裕一郎（順天堂大学医学部総合診療科学教授、AIインキュベーションセンター）

・伊藤 亜沙（東京科学大学教授、美学・現代アート）

・森 純平（東京藝術大学特任教授、建築家）

・長谷川 愛（慶應義塾大学准教授、アーティスト）

・草野 絵美（アーティスト）

・岸 裕真（アーティスト）

・石田 康平（クリエーター／研究者）

FUTURE VISION SUMMIT 2025

会期：2025年12月9日(火)・10日(水)

会場：丸ビル７階丸ビルホール・丸ビル8階コンファレンススクエア、三菱ビル1階サクセス