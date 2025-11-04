「アートなんてビジネスの役に立つわけが…」そう思ったあなたにこそ、聞いてほしい話がある。「FUTURE VISION SUMMIT 2025」今年も開催
12月9日（火）と10日（水）に「FUTURE VISION SUMMIT 2025」が開催します。
「FUTURE VISION SUMMIT」は大手町・丸の内・有楽町から、社会や経済の未来をアートを交えて考える都市型イベント。第2回となる今年度は、東京藝術大学との共催です。
今年はさらに豪華なゲスト！
12月9日（火）と10日（水）に「FUTURE VISION SUMMIT 2025」が行われます。
昨年の第1回開催時には大企業やスタートアップを含むビジネス界からアート、クリエイティブ、カルチャー、アカデミアなどから大きな反響がありました。今回もそれを上回る盛り上がりを見せそうです。
FUTURE VISION CONFERENCE：12/9(火)
会場：丸ビル7階丸ビルホール
※チケット有料
ビジネス、アート、カルチャー、テクノロジー、アカデミアなど領域を超えて活躍するリーダーたちを招いたカンファレンス形式のセッションを開催。
【KEYNOTE SESSION】テーマ：知と創造が拓く未来
・日比野 克彦 (東京藝術大学長)
・藤井 輝夫 (東京大学総長)
・瀧口 友里奈 ※ モデレーター
coming soon
【YAU LEARNING】テーマ：企業経営とデザインー未来を切り拓くアイディア
・黒田 英邦 (コクヨ 取締役 代表執行役社長)
・細見 研介 (ファミリーマート 代表取締役社長)
・吉本 英樹 (デザイナー、東京大学特任准教授) ※ モデレーター
FUTURE VISION SESSIONS：12/9 (火)、10(水)
会場：丸ビル8階コンファレンススクエア (ROOM4)
※入場無料（要事前申込）
アート、ビジネス、テクノロジーなど、異なる分野の実践者たちが交差し、社会の未来像を語り合うトークセッション。議論を“聞く”だけでなく、新たな問いが生まれます。
12/9 (火)
【SESSION 1】テーマ：越境するアーティストたち
・a春 (Founder | CEO)
・江上 越
・亀井 潤
・脇田 玲 (慶應義塾大学環境情報学部教授)
coming soon
12/10 (水)
【SESSION 4】東京藝術大学「都市の臓器とAI」研究会 特別回
・毛利 嘉孝（東京藝術大学教授）
・清水 知子（東京藝術大学教授）
・落合 陽一（メディアアーティスト）
・矢野 裕一郎（順天堂大学医学部総合診療科学教授、AIインキュベーションセンター）
・伊藤 亜沙（東京科学大学教授、美学・現代アート）
・森 純平（東京藝術大学特任教授、建築家）
・長谷川 愛（慶應義塾大学准教授、アーティスト）
・草野 絵美（アーティスト）
・岸 裕真（アーティスト）
・石田 康平（クリエーター／研究者）
FUTURE VISION SUMMIT 2025
会期：2025年12月9日(火)・10日(水)
会場：丸ビル７階丸ビルホール・丸ビル8階コンファレンススクエア、三菱ビル1階サクセス