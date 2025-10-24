丸の内でハムスターに癒やされる　イラストレーターGOTTE氏の「助六の日常原画展 Ham Ham Collection!」開催中

SNSへの掲載を中心に人気のイラストレーターGOTTE氏が描く、「助六の日常」の原画展「助六の日常原画展 Ham Ham Collection!」が丸善 丸の内本店 4階ギャラリーで開催されている。

来場者だけが見られる直筆イラストも

この展示会ではコスチュームテーマのイラストを中心とした展示となっており、約40点の原画を展示。助六の日常生活や、様々なシチュエーションの中、そのかわいい仕草で癒やされる助六たちを見ることができるほか、GOTTE氏が描いた直筆イラストや、ファッションショーをイメージしたフォトスポットも設置されている。

なお本展示会は写真撮影がOKとなっている。

コレクターアイテムから日常品まで、充実したグッズコーナー

会場には充実のグッズコーナーも設置され、様々なグッズが販売されている。書籍やポストカード、ステッカー、クリアファイルといったアイテムから、ハンドタオルやマグカップ、トートバッグといった実用品まで、助六の日常を生活に取り入れることができるグッズが満載だ。

原画展「助六の日常原画展 Ham Ham Collection!」は11月17日まで開催。もちろん入場は無料なので、丸の内でちょっと癒やされたい人は立ち寄ってみてはいかがだろう。

原画展「助六の日常原画展 Ham Ham Collection!」

会期：10月30日～11月17日 9時～21時（最終日は18時まで）

会場：丸善 丸の内本店 4階ギャラリー

住所：東京都千代田区丸の内1-6-4 丸の内オアゾ4階

入場料：無料