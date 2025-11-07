吉野家の「超小盛丼」が先着3000名にプレゼント！お得な“福袋”が早くも発売

吉野家は公式通販ショップおよび各ECモール店舗で「2026福箱」を11月7日から販売開始しました。

福箱は計4種類が用意され、「牛丼の具」をはじめ今年新登場した「ばり馬鍋つゆ」などが入った、冷凍商品の松・竹・梅の3種類と常温商品の竹が揃います。



さらに12月からは十二支にちなんだ「午セット」2種類を追加した計6種類を展開します。

2026年の干支“午”入りどんぶり付き！

先着3000名に、干支の「午」文字入り超小盛丼をプレゼントします。手のひらサイズのどんぶりは、吉野家史上最少サイズ。小鉢や小物入れとしても使える愛らしい限定アイテムです。

「2026福箱」ラインアップ

・2026梅セット（冷凍） 3996円

牛丼や豚丼、親子丼など、定番メニューを詰め合わせたお手頃セットです。どんぶり箱入りで贈り物にもぴったりです。

・2026竹セット（冷凍） 5940円

牛丼や豚丼に加え、焼鶏丼、うなぎ蒲焼き、とろろなど、ボリュームとバリエーションを楽しめる内容です。

・2026松セット（冷凍） 8424円

オリジナルカレンダー付きの豪華版。牛丼、豚丼、焼うどんなどに加え、湯呑も入った福箱です。

・2026竹セット（常温） 5940円

レトルト牛丼やカレー、鍋つゆなど、日持ちする常温商品を詰め合わせています。冬の食卓を手軽に彩るセットです。



※全品送料込みの価格

※税込

おうちで楽しむ吉野家の味

吉野家の味がぎゅっと詰まった福箱は、年末年始のストックにぴったり。特典の“超小盛丼”もコレクション心をくすぐる可愛さです。先着特典の超小盛丼は数量限定のため、早めの注文がおすすめです。