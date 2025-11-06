大玉謎肉入り！「カップヌードル 謎肉ガーリックペッパー」ビッグサイズで登場

日清食品は「カップヌードル 謎肉ガーリックペッパー ビッグ」（292円）を11月17日に全国で発売する。

大玉謎肉入り！「謎肉ガーリックペッパー ビッグ」

カップ麺ブランドの「カップヌードル」の大容量「ビッグ」シリーズから新しく「謎肉ガーリックペッパー」が登場。男性を中心に人気の"ガーリックペッパーライス"の味わいを、「カップヌードル」流にアレンジしたとのこと。

「カップヌードル 謎肉ガーリックペッパー ビッグ」は、肉の旨みがあふれるしょうゆスープにガーリックとペッパーをきかせ、鉄板で焼いたような香ばしさを加えた一杯。具材にはジューシーな"大玉謎肉" のほか、ガーリックペッパーライスでおなじみのコーンとネギを組み合わせた。



なお、大玉謎肉(大豆たん白入り豚ミンチ)は、通常の「カップヌードル」に入っている "謎肉" の約1.05倍サイズ。



ガーリックとペッパーの風味で、食欲をそそる味わいが楽しめるんだとか。

ガッツリ食べたい時にぴったり！

ガーリックペッパーライスはガッツリ食べたい時にピッタリなメニューとして人気とのこと。今回の「謎肉ガーリックペッパー ビッグ」も、大容量でなおかつ大玉謎肉が入っていて、お腹が空いた時にも満たしてくれそうだ！

香ばしさが楽しみな一杯！アウトドアで食べたらぴったりなのでは！？試してみたい！

（※文中の価格はすべて税込）