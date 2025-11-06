このページの本文へ

11月17日発売

大玉謎肉入り！「カップヌードル 謎肉ガーリックペッパー」ビッグサイズで登場

2025年11月06日 11時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

カプヌでガーリックペッパーライス！？

　日清食品は「カップヌードル 謎肉ガーリックペッパー ビッグ」（292円）を11月17日に全国で発売する。

大玉謎肉入り！「謎肉ガーリックペッパー ビッグ」

　カップ麺ブランドの「カップヌードル」の大容量「ビッグ」シリーズから新しく「謎肉ガーリックペッパー」が登場。男性を中心に人気の"ガーリックペッパーライス"の味わいを、「カップヌードル」流にアレンジしたとのこと。

　「カップヌードル 謎肉ガーリックペッパー ビッグ」は、肉の旨みがあふれるしょうゆスープにガーリックとペッパーをきかせ、鉄板で焼いたような香ばしさを加えた一杯。具材にはジューシーな"大玉謎肉" のほか、ガーリックペッパーライスでおなじみのコーンとネギを組み合わせた。

　なお、大玉謎肉(大豆たん白入り豚ミンチ)は、通常の「カップヌードル」に入っている "謎肉" の約1.05倍サイズ。

　ガーリックとペッパーの風味で、食欲をそそる味わいが楽しめるんだとか。

ガッツリ食べたい時にぴったり！

　ガーリックペッパーライスはガッツリ食べたい時にピッタリなメニューとして人気とのこと。今回の「謎肉ガーリックペッパー ビッグ」も、大容量でなおかつ大玉謎肉が入っていて、お腹が空いた時にも満たしてくれそうだ！

　香ばしさが楽しみな一杯！アウトドアで食べたらぴったりなのでは！？試してみたい！

　（※文中の価格はすべて税込）

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧