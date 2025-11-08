このページの本文へ

11月17日発売

明星チャルメラ初の「焼ラーメン」 福岡の名物をカップで再現

2025年11月08日 14時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　明星食品は「明星 チャルメラ 汁なし 豚骨焼ラーメン」（254円）を11月17日より全国で発売します。

　豚骨ラーメンの本場・福岡の屋台で親しまれている“焼きラーメン”を、チャルメラ流にアレンジした一杯です。

　焼きラーメンは、豚骨ラーメンの本場･福岡で「夏は暑くてスープが飲めない」というお客さんの声を受けて作ったのが元祖とされおり、今では全国的に広がっています。

　チャルメラでは、福岡の焼ラーメンをイメージして、細めの麺に、豚をベースにガーリックやホワイトペッパーで味を調え、ごま油やガーリックの風味で特徴づけた焼ラーメンソースを使用。

　ホタテパウダーを隠し味として加えたソースを混ぜて、ごまや紅生姜のふりかけをかけて仕上げる仕立て。具材には豚肉ダイスとキャベツが入っています。

「明星 チャルメラ 汁なし 豚骨焼ラーメン」
チャルメラの“焼ラーメン”は初めて

　福岡の焼きラーメンは「茹でた麺を使う」「豚骨スープを使う」という点が共通しているんだとか。屋台では、目の前でスープをかけて焼いて仕上げてくれますね。

　調べたところ、チャルメラで“焼きラーメン”をテーマにした商品は今回が初めて。

　ご当地の味を、チャルメラのカップ麺で味わえるのはうれしいですね。焼ラーメンを食べたことがない、という人にとっても試しやすそうです。

※価格は税込み表記です。

