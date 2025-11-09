エビも鶏も主役！人気「海老鶏天丼」が復刻、2週間限定で

天丼・天ぷら本舗 さん天は11月10日から23日まで、「秋祭りキャンペーン」を全国の店舗で開催します。

ボリューム満点の「海老鶏天丼」が復活！

関西を中心に出店する「天丼・天ぷら本舗 さん天」は、かつて「海老鶏天丼」をグランドメニューとして発売していて、人気だったそう。秋祭りキャンペーンでは、この海老鶏天丼が2週間限定で復刻登場。

▲海老鶏天丼 890円

※貝汁付 1080円



海老天2本と特製タレに漬け込んだ鶏天2個に、レンコン・カボチャ・オクラ・のりの天ぷらを加えた、ボリューム満点の一杯です。

天丼だけではなく、ご飯おかわり無料の「海老鶏天ぷら定食」（1190円）や、持ち帰りメニューも用意されています。

「チーズ天」や「鶏団子天」がもらえる

入会キャンペーンも！

また、同期間中にはお得な入会特典も実施されます。11月10日～16日の「公式LINE入会キャンペーン」では、濃厚なスティックチーズを揚げた「チーズ天」をプレゼントします。

11月17日～23日の「公式アプリ入会キャンペーン」では、ふんわりジューシーな「鶏団子天2個」がもらえます。

さらに、店内や持ち帰りで天丼・定食・弁当などを購入すると、次回100円引きになる値引き券も配布中です。

人気天丼がカムバック！

復刻メニューに加えて、入会特典や値引き券までそろう今回のキャンペーン。揚げたての香りに誘われて、つい何度も足を運びたくなりますね。





※価格は税込み表記です。