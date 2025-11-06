かわいすぎる♡トムとジェリー85周年を記念したコラボハーバーが登場

横濱ハーバーを看板菓子にもつ「ありあけ」は、11月11日より「トムとジェリー ハーバー」（1296円）を 1万箱限定 で発売する。ありあけ直営店のほか、駅売店、量販店、百貨店、ありあけオンラインショップなどで展開。

アニメシリーズ「トムとジェリー」の85周年に合わせて発売する限定商品。パッケージは、トムとジェリー、タフィーが水兵服を着た「横浜ご当地アート」を使用した特別デザインを採用している。

個包装も同じご当地アートをあしらい、横浜観光のお土産や記念にぴったりの仕上がりとなっており、中には横浜で誕生して昨年70周年を迎えたハーバー「横濱ハーバー ダブルマロン」5個が入っている。

「横濱ハーバー ダブルマロン」は、港・ヨコハマの船をイメージし、伝統の製法で焼き上げた贅沢なマロンケーキ。薄くやわらかなカステラ生地で、刻んだ栗を練り込んだ自家製ハーバー餡を包み込み、しっとりとした食感と口に広がるマロンの味わいが絶妙な一品。

「トムとジェリー」の85周年をお祝い！

販売期間は1月31日となっているが、1万箱限定での発売なので期間まで在庫がもたないことが予想される。とってもかわいいトムとジェリーコラボ、気になる方はお早めに！

（※文中の価格はすべて税込）