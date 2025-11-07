ミスド55周年で「メタモン」のドーナツツリーを発売！予約はネットから

ミスタードーナツは11月26日より、ポケモンとのコラボ商品「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」を期間限定で発売します。予約は11月12日からミスドネットオーダー限定で受け付けます。

メタモン×ドーナツポップ

ネットオーダーから予約を受付

55周年を記念して登場する今回の新作は、メタモンがドーナツポップの中にまぎれている様子をイメージした特別なドーナツです。

▲タマゲた！ メタモンのドーナツツリー 648円

オールドファッション生地にホワイトチョコをコーティングし、カスタードクリームとホイップクリームを絞っています。その上に、ドーナツポップ8個とメタモンドーナツをのせ、シュガーをふりかけてツリーのように仕上げています。

メタモンドーナツは、イースト生地をストロベリーチョコでコーティングし、目と口はチョコレートで表現。ゴールデンチョコレートボールやココナツチョコレートボールなど、さまざまな味と食感を楽しめます。

販売は12月25日まで、なくなり次第終了です。注文はネットオーダー限定のため、受け取り前日までの予約が必要です。

今年のポケモンドーナツもにぎやか

メタモンがドーナツツリーに変身する、見た瞬間に笑顔になれる可愛いドーナツが登場。ミスドらしい遊び心満点で、ホリデーシーズンのテーブルにぴったりの一品です。

なお、ミスタードーナツ店舗ではポケモンコラボの「ピカチュウ ドーナツ」などをすでに発売しています（関連記事）。

<販売中>

▲もふもふ ピカチュウ ドーナツ（テイクアウト：334円、イートイン：341円）

▲タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ（テイクアウト：334円、イートイン：341円）

▲ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ（テイクアウト：259円、イートイン：264円）

ポケモンドーナツはかわいらしい見た目で、家族や友人と過ごす時間をさらに楽しくしてくれそう！

※価格は税込み表記です。