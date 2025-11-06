このページの本文へ

魁力屋で11月12日スタート

1000kcal超え、箸が止まらない「にんにく背脂醤油ラーメン」待望の復活！

2025年11月06日 10時10分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　「京都北白川 ラーメン魁力屋」は、11月12日より「にんにく背脂醤油ラーメン」を期間限定で販売します。

1000kcal超え「にんにく背脂醤油ラーメン」

　総カロリー1000kcal超えの圧倒的ボリュームで人気を集めてきたメニューが帰ってきます。

▲にんにく背脂醤油ラーメン　並1078円、肉増し1320円

　ガツンと香るにんにくと、背脂の旨味、特製醤油スープの組み合わせが特徴です。もちもちした中太麺に、350gの“爆盛り”もやしとキャベツ、柔らかい豚バラチャーシューを合わせ、食べ応えのある内容です。

　にんにく×背脂の“背徳の香り”に、箸を持った瞬間から食欲を刺激され「もう、箸が止まらない!!」おいしさなんだとか。

※郡山桑野店、イオンモール羽生店、千葉我孫子店、イオンモール大牟田店、北谷店、イオンモール沖縄ライカム店は販売対象外です。

ラーメン魁力屋の冬のご褒美

　ラーメン魁力屋の看板メニューはどこか懐かしい味わいの「京都背脂醤油ラーメン」ですが、今回の「にんにく背脂醤油ラーメン」は、近年秋冬に登場する“背徳系”の人気メニュー。

　にんにくと背脂のパンチに、たっぷりの野菜とチャーシューが合わさり、まさに背徳感と満足感を一度に味わえる“禁断の一杯”といえそうです。

　今だけ味わえる季節のごほうび。ニンニクのパンチがきいたラーメンが好きな人は、見かけたらチェックしておきたいところです！　1000kcalをかっこめ！

※価格は税込み表記です。

