1000kcal超え、箸が止まらない「にんにく背脂醤油ラーメン」待望の復活！

「京都北白川 ラーメン魁力屋」は、11月12日より「にんにく背脂醤油ラーメン」を期間限定で販売します。

1000kcal超え「にんにく背脂醤油ラーメン」

総カロリー1000kcal超えの圧倒的ボリュームで人気を集めてきたメニューが帰ってきます。

▲にんにく背脂醤油ラーメン 並1078円、肉増し1320円

ガツンと香るにんにくと、背脂の旨味、特製醤油スープの組み合わせが特徴です。もちもちした中太麺に、350gの“爆盛り”もやしとキャベツ、柔らかい豚バラチャーシューを合わせ、食べ応えのある内容です。



にんにく×背脂の“背徳の香り”に、箸を持った瞬間から食欲を刺激され「もう、箸が止まらない!!」おいしさなんだとか。

※郡山桑野店、イオンモール羽生店、千葉我孫子店、イオンモール大牟田店、北谷店、イオンモール沖縄ライカム店は販売対象外です。

ラーメン魁力屋の冬のご褒美

ラーメン魁力屋の看板メニューはどこか懐かしい味わいの「京都背脂醤油ラーメン」ですが、今回の「にんにく背脂醤油ラーメン」は、近年秋冬に登場する“背徳系”の人気メニュー。



にんにくと背脂のパンチに、たっぷりの野菜とチャーシューが合わさり、まさに背徳感と満足感を一度に味わえる“禁断の一杯”といえそうです。



今だけ味わえる季節のごほうび。ニンニクのパンチがきいたラーメンが好きな人は、見かけたらチェックしておきたいところです！ 1000kcalをかっこめ！

※価格は税込み表記です。