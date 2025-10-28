セガは10月28日、iOS／Android／PC（Steam／Google Play Games）向け完全新作タイトル『ソニックランブル』について、事前登録キャンペーンを実施中だと発表。本作のサービス開始日は2025年11月5日予定、プレイ料金は基本無料（アイテム課金あり）だ。

『ソニックランブル』では、正式サービス開始に向けてコミュニティ全体でアーリーランブラーズ1000万人の達成を目指しているという。目標を達成すると、特別なゲーム内アイテム「チャオ（バディ）」を正式サービス開始時にプレイヤー全員へプレゼント。

事前登録の詳細については、公式ウェブサイトを確認しよう。

※「アーリーランブラーズ」は、事前登録者、予約注文者、ウィッシュリスト登録者および事前リリース地域でのダウンロード参加者を指します。

■正式サービス開始日決定記念キャンペーン開催中！

正式サービス開始日の決定を記念し、「ソニックランブル」公式X（エックス）にて記念キャンペーンを開催中。『ソニックランブル』公式Xアカウントをフォローし、キャンペーン投稿をリポストした人から抽選で500名に、最大1万円分の「えらべるPay」がその場で当たるチャンスとなっている。ぜひとも参加してみよう。キャンペーン期間は、2025年10月30日11時59分まで。

【ゲーム情報】

タイトル：ソニックランブル

ジャンル：パーティーロワイヤルゲーム

配信：セガ

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam／Google Play Games）

対応OS：iOS16.0以上／Android OS 8.0以上

配信日：2025年11月5日予定

価格：基本無料（アイテム課金あり）

©SEGA

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。