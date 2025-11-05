没入感と滑らかさを両立！ GIGABYTE新モニター「GS27FC2」がAmazon限定で登場

シー・エフ・デー販売が取り扱うGIGABYTE（ギガバイト）ブランドから、27インチの曲面フルHDモニター「GIGABYTE GS27FC2」が11月7日に登場。本モデルはAmazon専売で販売される。

GIGABYTE GS27FC2は、ネイティブ1500Rの曲面パネルを採用。映像やゲームの世界に自然と引き込まれるような高い没入感を実現している。さらに応答速度1ms、リフレッシュレート240Hzというハイスペック仕様により、スピード感のある対戦ゲームでも滑らかで遅延の少ない映像を体感できるとしている。

また、フリッカーフリー技術も搭載しており、長時間プレイでも目の疲れを抑えて快適なゲーム環境をキープできる点も嬉しい。

解像度は1920×1080（FHD）で、125% sRGBの広色域に対応。鮮やかで深みのある色表現を可能にし、ゲームや映像作品をより美しく再現する。

接続端子はHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、イヤホンジャック×1を搭載。バックライトにはエッジ型LEDを採用し、画面表面はノングレア処理で映り込みを最小限に抑えている。

さらに「GS27FC2」には、ゲーミングシーンを支える多彩なアシスト機能を搭載。3年間のメーカー保証が付属しており、故障やトラブル時も安心して使用できる。

価格はオープン価格となっており、GIGABYTEブランドならではの高品質を手軽に体験できる新モデルとして注目を集めそうだ。