高さ6段階調整。サンワサプライの新ローデスク「100-DESKL020」で理想のゲーミング環境を作る

サンワサプライ、高さ6段階調整できるローデスク「100-DESKL020」を発売。ゲーミング環境にも最適

サンワサプライは、直販サイト「サンワダイレクト」にて、高さを6段階で調整できるローデスク「100-DESKL020」シリーズを新発売した。価格は8,619円（税抜）で、カラーはブラック／ホワイト／ライトブラウン／ブラウンの4色展開。

自分にジャストフィットする高さで、長時間の作業も快適に

このローデスクの最大の特徴は、天板の高さを38〜53cmの間で6段階調整できる点だ。座椅子やゲーミングクッションの厚み、体格に合わせて微調整が可能で、長時間のプレイや作業でも理想的な姿勢をキープできる。



天板サイズは幅95cm×奥行45cmとゆとりのある設計で、ノートPC、モニター、資料、タブレットを同時に広げても余裕のワークスペースを確保。ゲーミング環境にもぴったりのサイズ感だ。

ケーブル配線もスッキリ。PCまわりのごちゃつきを解消

デスクには2つのケーブル配線口とタップ受けを搭載。PC、モニター、ヘッドホンアンプなど、複数デバイスのコードをまとめて整理でき、見た目もスマート。



裏面にはリンフォースメント（補強材）を搭載し、天板と脚部をしっかり固定。安定感と耐久性を両立し、重量のあるゲーミングノートや周辺機器も安心して設置できる。

インテリアに溶け込む4カラー。リビングにも映えるローデザイン

ブラックはクールでシック、ホワイトはミニマル、ライトブラウンとブラウンは温かみのあるナチュラルテイスト。全4色のラインナップで、モダンなゲーミングルームから落ち着いた和室まで、あらゆる空間にマッチする。



実用性とデザイン性を両立したこのローデスクは、在宅ワーク、オンライン学習、そしてゲーミングまで、幅広いシーンで活躍すること間違いなしだ。