4K・160Hz・FAST IPS搭載のハイスペックゲーミングモニター「U27T6」

KTC、4Kゲーミングを再定義する新世代モニター「U27T6」を発売開始 ― 160Hz対応の27インチFAST IPSパネル搭載

ゲーミングディスプレイブランド「KEY TO COMBAT（KTC）」は、最新モデル「U27T6」を発売した。初回限定クーポンを利用すれば、通常価格49,980円のところ、特別価格43,481円で購入可能だ。

高速×高精細 ― 4K UHD × 160Hz の圧倒的パフォーマンス

「U27T6」は、次世代ゲーマーのために設計されたFAST IPSパネルを採用。4K UHD（3840×2160）の高解像度に加え、160Hzのリフレッシュレートを実現しており、緻密な映像美と滑らかな動きを両立する。さらに、Adaptive-Sync技術にも対応し、ティアリング（映像のズレ）やスタッター（カクつき）を最小限に抑制。没入感あふれるプレイ体験を提供する。

HDR対応＆広色域で描くリアルな色表現

DisplayHDR 400認証とsRGB 140%の広色域カバー率により、映像の深みと彩度が格段に向上。オープンワールドRPGでは細部まで美しく再現され、高速FPSタイトルでも、低遅延の応答性で優位なプレイを実現するという。

人体工学設計 × 豊富な接続性 ― あらゆる環境にフィット

「U27T6」はエルゴノミクス（人間工学）デザインを徹底し、高さ・チルト・スイベルなど全方向の調整に対応するスタンドを装備。長時間のプレイでも疲れにくく、常に快適な視野角を保てる。また、HDMI 2.1やDisplayPortなど豊富なインターフェースを備え、PlayStation 5や最新ゲーミングPCとの接続もスムーズだという。