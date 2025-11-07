このページの本文へ

美しすぎるハイエンドPC「流界2」爆誕！ 360mm簡易水冷＋背面配線で魅せる新スタイル

2025年11月07日 09時00分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

STORM「流界2」登場 ─ 冷却と美しさを極めた次世代ゲーミングPC、11月7日発売

　アイティーシーは11月7日、ハイパフォーマンスPCブランド「STORM」より、最新ゲーミングPCシリーズ「流界2」を販売開始すると発表した。

■ 圧倒的冷却性能とデザイン性を両立

　新モデル流界2は、前作「流界」の存在感を受け継ぎつつ、冷却と美観の両立をさらに高次元で実現。新たに採用された曲面ディスプレイ付き簡易水冷クーラー背面コネクタ仕様のグラフィックボードが、次世代ゲーミングPCとしての完成度を押し上げている。

　冷却ユニットには360mmラジエーター＋3連ファンを搭載。CPUに高負荷がかかるシーンでも熱を効率的に排出し、安定したパフォーマンスを維持する。また、ウォーターブロック部の曲面ディスプレイは、PC内部のビジュアルを際立たせるだけでなく、温度表示やロゴなど、ユーザーの好みに合わせて自由にカスタマイズできる仕様だ。

■ 背面配線で魅せる“ケーブルレス美”

　背面コネクタ構造の採用により、表面側からは配線がほぼ見えないという。電源ケーブルや各種ケーブルは裏面にまとめられ、ケース内部のエアフローを妨げないスマートな設計となっている。

　さらに、LEDライティングはモード切り替えスイッチ搭載で、カラーや発光パターンを自在に調整可能。ライティング演出にもこだわる自作PCユーザーにとって、満足度の高い仕上がりだ。

■ Ryzen×GeForce RTXで最強クラスのバランス

　流界2は、AMD RyzenおよびNVIDIA GeForce RTXを搭載した複数のモデルをラインナップ。ゲーミングだけでなく、動画編集や3DCG制作など、クリエイティブ用途でも高い処理性能を発揮するとしている。

　最新パーツをフルに引き出す設計で、「魅せるPC」「冷えるPC」「勝てるPC」を一台に凝縮したモデルと言えるだろう。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所
ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

デジタル用語辞典