LANポートがなくても安心！ サンワサプライのUSB-C変換ケーブルが“有線の安定感”を実現

サンワサプライ、PD100W急速充電対応のUSB Type-C to LAN変換ケーブルを発売

USB Type-CポートをLANポートに変換しつつ、PD100Wの急速充電にも対応した高性能変換ケーブル「KB-SL6CLANPD1BK（1m）」と「KB-SL6CLANPD2BK（2m）」が、サンワサプライから登場した。価格はそれぞれ6,600円と6,710円。

LANポート非搭載ノートPCでも“有線の安定感”を実現

の新モデルの最大の魅力は、LANポートを持たないノートPCやタブレットでも、安定した高速有線ネットワーク接続を実現できる点だ。Wi-Fiの不安定さを気にせず、大容量データの転送やオンライン会議、リモート作業がスムーズにこなせる。

さらに、ネットワーク接続と同時にデバイスへ電力供給も行えるため、ケーブル1本で通信と電源をまとめられるのも大きな利点だ。オンラインゲームや業務用受付端末など、“通信の安定性が命”というシーンでも威力を発揮するだろう。

PD100Wの高速充電対応で、ノートPCもスマホも同時に快適

特に注目すべきは、PD（Power Delivery）100Wの急速充電に対応している点。これにより、ノートPC・スマートフォン・タブレットといったポート数が限られたデバイスでも、給電とデータ通信を同時にこなせる。

つまり「充電しながら安定した通信を維持できる」──在宅ワークやカフェ作業を多用するノートPCユーザーには理想的な環境が整う。また、接続されたデバイスのMACアドレスを外部に転送できる機能も搭載しており、セキュリティ管理が厳格な環境でもスムーズに接続できるのも見逃せない。

面倒な設定なし。ツメ折れ防止で長く使える安心設計

接続はとても簡単。OS標準のドライバが自動インストールされるため、特別な設定は不要だ。さらに、ツメ折れ防止カバー付きのコネクタを採用しており、頻繁に抜き差ししても破損しにくい高耐久仕様。日常使いはもちろん、出張や外出先での利用にも安心して持ち運べる。

まとめ

LANポート非搭載ノートPCを使うビジネスパーソンやリモートワーカーにとって、「KB-SL6CLANPDシリーズ」は“通信の安定”と“電力供給”を一本化できる頼もしい存在だ。

「Wi-Fiが不安定で作業効率が落ちる」「出先で安定した通信環境を確保したい」という人は、このケーブルを導入してみる価値がある。