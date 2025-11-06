CORSAIR「COMMANDER DUO」登場！ 最大12基のファン＆100個LEDを操る次世代コントローラー

CORSAIR「COMMANDER DUO」登場。最大12基のファンと100個のLEDを自在に制御できる新世代コントローラー

アスクは、CORSAIRの最新PCコントローラー「COMMANDER DUO」を11月13日に発売する。市場想定価格は6,280円前後。

■ ファンもライティングもこれ1台で管理

「COMMANDER DUO」は、PWMファンやRGBライティングデバイスをまとめて制御できるハイエンド向けコントローラーだ。2系統の出力を備え、最大12基のPWMファンと100個のLEDを同時に管理可能。iCUE LINKシステムハブと連携すれば、既存のシステムにもスムーズに統合でき、配線をスッキリさせられる。

■ 温度センサー×iCUEでスマート冷却

さらに本体には2本の温度モニターセンサーを搭載。iCUEソフトウェアと連動することで、PC内部の温度をリアルタイムに監視できる。負荷に応じてファン回転数を自動調整し、冷却性能を最大限に引き出す設計だ。冷却効率を追求したい自作PCユーザーにとって、非常に心強い機能といえる。

■ 取り付け簡単、磁石式デザイン

ケース内部への取り付けも簡単。磁石式の筐体デザインを採用しており、ネジ留め不要で任意の場所に固定可能。ケーブルマネジメントが格段に楽になるだろう。