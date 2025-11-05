本麒麟「香りの舞」が今年も期間限定で登場！ 国産ホップ「IBUKI」使用

キリンビールは11月25日、期間限定の発泡酒「本麒麟 香りの舞（期間限定）」を全国で発売します。アルコール分は6％。350ml缶、500ml缶の2サイズ展開で、価格はオープン。

国産ホップ「IBUKI」を使用した特別な本麒麟

本麒麟ブランドの期間限定品として2022年、2023年にも発売された商品で、「豊かな香りとうまみ」が特徴のシリーズです。

和柑橘のような香りが特徴の国産ホップ「IBUKI」を一部使用し、芳醇な香りと余韻が感じられる仕立てにしています。

通常の1.5倍の時間をかけて長期低温熟成することで、雑味の少ないクリアな味わいを目指したとしています。

パッケージはゴールドを基調に細かなテクスチャーを施し、品質感やこだわりを伝えるデザインにリニューアル。「冬季限定」アイコンを新たな色味と形状にすることで、限定感を演出しています。

国産ホップの余韻を楽しむ一本

冬に向けて、季節らしい深みを楽しめそうな一本。香りの良さを前面に出したつくりは、ゆっくり飲みたいときにぴったりですね。

普段の本麒麟を飲んでいる人だけでなく、冬限定の味を試したい人にも気になる発売です。

※価格は税込み表記です。