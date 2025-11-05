本気のまぐろが110円～！「みなみ鮪」「大切り」などお値打ち、かっぱ寿司で祭りだ

かっぱ寿司は11月6日から11月19日まで「かっぱの本気まぐろ祭り」を全店で開催します。

▲みなみ鮪赤身 一貫110円

南まぐろの赤身と、大切りにしたびん長はらもをそれぞれ一貫110円で提供します。みなみ鮪赤身はしっかりとした旨みがあり、びん長はらもは脂の甘みが特徴です。

▲大切り びん長はらも 一貫110円

そのほか、大切りするめいか、生たこ（大葉）、天然むらさきいかにいくらを添えた「3種のいかたこ食べ比べ」、南まぐろ赤身を漬けで仕上げた一貫、さらに濃厚な旨みととろける食感の「みなみ鮪大とろ」などがそろいます。

▲3種のいかたこ食べ比べ 一皿290円

▲みなみ鮪赤身 漬け 一貫150円

▲みなみ鮪大とろ 一貫390円

今回のフェアでは、かっぱ寿司独自開発の赤酢シャリを使用します。熟成させた酒粕を使った赤酢で、酸味とコクがまぐろの旨みを引き立てるとしています。なお、石川・富山・福井県の店舗では10月31日より先行販売しています。

赤身も大とろも勢ぞろい！

赤身の爽やかな旨みから大とろの贅沢なコクまで、まぐろの魅力を幅広く楽しめる内容になっています。

赤酢シャリと合わせた一皿は、普段の回転寿司とはひと味違う満足感が期待できそうです。

※価格は税込み表記です。