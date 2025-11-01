セブンの「おさつブリトー」が30円引きで買える！全品セールがスタート

セブン‐イレブンは10月29日、「ブリトー なると金時使用 おさつチーズ」（345円）を全国で発売しました。

徳島県産のブランドさつまいも「なると金時」をトルティーヤ生地で包んだ、スイーツ感覚で食べられるブリトーです。

「なると金時」は、徳島県の温暖な気候とミネラル豊富な砂地で育つさつまいもで、ホクホクとした食感と優しい甘みが特長です。

今回のブリトーは、ペースト状のなると金時にダイスカットを加えることで、なめらかさと食感の両方を味わえる仕立てになっています。温めるとチーズがとろけ、甘みと塩味のバランスが絶妙な味わいを生み出すといいます。

また、11月1日～7日の7日間、ブリトー全品を対象とした「30円引きセール」も実施します。「ブリトー ハム＆チーズ」や「ブリトー チーズ倍盛り ハム＆チーズ」など定番商品も対象に含まれています。

甘じょっぱさがクセになる!?

甘みと塩味が溶け合う「おさつチーズ」は、秋らしいほっこり感のある軽食。仕事の合間や夜のおやつにもぴったりで、温めるだけで季節の味覚を手軽に楽しめるのが魅力です。

11月1日より、ブリトー30円引きセールも開始するので、お試しを！

※価格は税込み表記です。