チョコ1.5倍「濃厚ショコラ」エクレアがそそる！コージーコーナー冬のチョコスイーツ

銀座コージーコーナーは全国の生ケーキ取扱店で「コージープレミアムエクレア（濃厚ショコラ）」11月1日から販売中。さらに「ジャンボシュークリーム（チョコ）」と「チョコレートスフレ」を11月7日に販売開始した。

気分で選べる3種のチョコスイーツ！

寒さが深まるこれからの時期に心がほっと温まるような、味わい豊かなチョコスイーツ3品が登場する。

▲「コージープレミアムエクレア（濃厚ショコラ）」（302円）

ふんわり焼き上げた口どけのよいシュー皮に、3種類のチョコレート（フルーティー・ビター・スイート）にナッティ感のあるカカオを加え、キリっと味を引き締めたチョコレートクリームを詰めている。



どっしりとした食感、濃厚でコクのある味わいさらに通常のエクレア（カスタード）の1.5倍のチョコでエクレアを覆うようにコーティング。チョコ好きにはたまらない、まさにプレミアムなエクレア。



2026年5月7日頃まで販売予定。



▲「ジャンボシュークリーム（チョコ）」（194円）

ミルクとビター2種のチョコレートをブレンドして深みのある味わいに仕上げたチョコカスタードを、歯切れと口どけのよいシュー皮に詰めた一品。チョコレートの華やかな香りと力強いカカオ感を楽しめる。



12月21日頃まで販売予定。

▲「チョコレートスフレ」（734円）

クーベルチュールチョコレートを使用した、ふんわり食感のチョコレートスフレ。”しっとり、ふわシュワッ”と広がるチョコレートのコク深い味わいと、ほろ苦さを楽しめる。



12月15日ごろまで販売予定。

どれにするか迷う〜！

今回のチョコスイーツは過去にも発売されていたので「あ、これ好きだった」と胸がときめく人もいるはず。寒さが深まるこの時期に登場だ。



ちょっとした手土産にもちょうどいいチョコスイーツ。でも、自分用にはどれも買ってしまいそうだ……！

（※文中の価格はすべて税込）