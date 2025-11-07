このページの本文へ

チョコ1.5倍「濃厚ショコラ」エクレアがそそる！コージーコーナー冬のチョコスイーツ

2025年11月07日 17時40分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

濃厚なチョコが恋しい季節ですね

　銀座コージーコーナーは全国の生ケーキ取扱店で「コージープレミアムエクレア（濃厚ショコラ）」11月1日から販売中。さらに「ジャンボシュークリーム（チョコ）」と「チョコレートスフレ」を11月7日に販売開始した。

気分で選べる3種のチョコスイーツ！

　寒さが深まるこれからの時期に心がほっと温まるような、味わい豊かなチョコスイーツ3品が登場する。

▲「コージープレミアムエクレア（濃厚ショコラ）」（302円）

　ふんわり焼き上げた口どけのよいシュー皮に、3種類のチョコレート（フルーティー・ビター・スイート）にナッティ感のあるカカオを加え、キリっと味を引き締めたチョコレートクリームを詰めている。

　どっしりとした食感、濃厚でコクのある味わいさらに通常のエクレア（カスタード）の1.5倍のチョコでエクレアを覆うようにコーティング。チョコ好きにはたまらない、まさにプレミアムなエクレア。

　2026年5月7日頃まで販売予定。

▲「ジャンボシュークリーム（チョコ）」（194円）

　ミルクとビター2種のチョコレートをブレンドして深みのある味わいに仕上げたチョコカスタードを、歯切れと口どけのよいシュー皮に詰めた一品。チョコレートの華やかな香りと力強いカカオ感を楽しめる。

　12月21日頃まで販売予定。

▲「チョコレートスフレ」（734円）

　クーベルチュールチョコレートを使用した、ふんわり食感のチョコレートスフレ。”しっとり、ふわシュワッ”と広がるチョコレートのコク深い味わいと、ほろ苦さを楽しめる。

　12月15日ごろまで販売予定。

どれにするか迷う〜！

　今回のチョコスイーツは過去にも発売されていたので「あ、これ好きだった」と胸がときめく人もいるはず。寒さが深まるこの時期に登場だ。

　ちょっとした手土産にもちょうどいいチョコスイーツ。でも、自分用にはどれも買ってしまいそうだ……！

　（※文中の価格はすべて税込）

