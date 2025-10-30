このページの本文へ

11月6日スタート

セブンに「紅茶に恋する」シリーズが楽しみ！ 紅茶シュー、パフェなど4品登場

2025年10月30日 18時45分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　セブン‐イレブンは11月6日より、香り豊かな紅茶をテーマにしたスイーツシリーズ「紅茶に恋する TEA PARTY」を全国で順次発売します。

　今回は、「恋する TEA PARTY」第1弾として、紅茶の芳醇な香りとまろやかなミルクの甘さを組み合わせた4品が登場します。

▲紅茶に恋する シュークリーム　237円

　シュー生地の中に、香り高いミルクティークリームを詰め込んだシュークリームです。クリームには紅茶ゼリーを加え、紅茶の濃淡と食感の変化を感じられる仕立てです。

▲紅茶に恋する ロールケーキ　313円

　しっとりと焼き上げた紅茶生地に濃厚なミルクティークリームを巻き上げたロールケーキです。生地とクリームの間にはキャラメルソースを加え、ほろ苦さが紅茶の香りを引き立たせる上品な味わいに仕上げています。

▲紅茶に恋する プリンケーキパフェ　376円

　なめらかな紅茶プリンや、ふんわりとした紅茶クリーム、紅茶ガトーショコラなどを層に重ねた“紅茶づくし”のパフェです。食べ進めるたびに異なる食感と香りを楽しめるといいます。

▲紅茶に恋する ミルクティーどら　216円

　ふわもち食感の生地になめらかで上品な味わいのミルクティーホイップをたっぷり挟み、紅茶の余韻が広がるという一品です。

紅茶スイーツでほっと一息

　どのスイーツも紅茶×ミルクの上品な甘さを生かした仕立てで、コーヒー派も思わず手を伸ばしてしまいそうです。特に「紅茶に恋する プリンケーキパフェ」は見た目も華やかで、仕事帰りのご褒美にもぴったり！

　温かい飲み物が恋しくなるこの時期。紅茶の香りに包まれるティータイムを楽しめそうです。

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧