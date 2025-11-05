ハーゲンダッツ、ちょっと大人向けなクリスピーサンド「タルトタタン」が登場

ハーゲンダッツ ジャパンは、期間限定商品「ハーゲンダッツ クリスピーサンド 『タルトタタン～カラメリゼ林檎のタルト～』​」（351円）を11月4日より全国で発売した。

フランス生まれのスイーツ「タルトタタン」のおいしさがクリスピーサンドに

アイスブランド・ハーゲンダッツの“クリスピーサンド”シリーズから、洋菓子“タルトタタン”の魅力を詰め込んだ、旬の味わいが楽しめる商品が登場。

「タルトタタン～カラメリゼ林檎のタルト～」はフランスの伝統的なりんごスイーツ「タルトタタン」を、豊かな食感のクリスピーサンドでアレンジ。



りんごの酸味とカラメルのほろ苦さが楽しめる贅沢な味わいを、クリスピーサンドならではのサクッとした食感とともに楽しめるという。​



リリースによると、開発担当者は「甘くほろ苦いカラメルバターアイスクリーム​」と「しっとりとした食感のカラメリゼりんご果肉​」「サクサク食感のウエハースとパリパリとしたカラメルコーティング​」の3つに特にこだわったそう。

こだわりポイント①

甘くほろ苦いカラメルバターアイスクリーム​

焦がしバターオイルを加えた濃厚なカラメルバターアイスが、りんごの酸味と絶妙にマッチする仕立て。



こだわりポイント②

しっとりとした食感のカラメリゼりんご果肉​

酸味とほろ苦さを引き立てるよう複数のりんごをブレンドし、大きめカットで存在感を演出したそう。​

こだわりポイント③

サクサク食感のウエハースとパリパリとしたカラメルコーティング​

サクサクのウエハースとほろ苦いカラメルコーティングの食感コントラストが、タルトらしさを引き立てる仕上がりに。

ちょっと大人な雰囲気で楽しめそう

りんごの酸味とカラメルのほろ苦さが楽しめる贅沢な味わいを、クリスピーサンドならではのサクッとした食感とともに楽しめるのが楽しみ！ パッケージや味わい、ちょっと大人な雰囲気で秋らしさと一緒に浸りたい……！

（※文中の価格はすべて税込）