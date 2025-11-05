このページの本文へ

ハーゲンダッツ、ちょっと大人向けなクリスピーサンド「タルトタタン」が登場

2025年11月05日 12時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

秋色のパッケージもかわいい♡

　ハーゲンダッツ ジャパンは、期間限定商品「ハーゲンダッツ クリスピーサンド 『タルトタタン～カラメリゼ林檎のタルト～』​」（351円）を11月4日より全国で発売した。

フランス生まれのスイーツ「タルトタタン」のおいしさがクリスピーサンドに

　アイスブランド・ハーゲンダッツの“クリスピーサンド”シリーズから、洋菓子“タルトタタン”の魅力を詰め込んだ、旬の味わいが楽しめる商品が登場。

　「タルトタタン～カラメリゼ林檎のタルト～」はフランスの伝統的なりんごスイーツ「タルトタタン」を、豊かな食感のクリスピーサンドでアレンジ。

　りんごの酸味とカラメルのほろ苦さが楽しめる贅沢な味わいを、クリスピーサンドならではのサクッとした食感とともに楽しめるという。​

　リリースによると、開発担当者は「甘くほろ苦いカラメルバターアイスクリーム​」と「しっとりとした食感のカラメリゼりんご果肉​」「サクサク食感のウエハースとパリパリとしたカラメルコーティング​」の3つに特にこだわったそう。

こだわりポイント①
甘くほろ苦いカラメルバターアイスクリーム​

　焦がしバターオイルを加えた濃厚なカラメルバターアイスが、りんごの酸味と絶妙にマッチする仕立て。

こだわりポイント②
しっとりとした食感のカラメリゼりんご果肉​

　酸味とほろ苦さを引き立てるよう複数のりんごをブレンドし、大きめカットで存在感を演出したそう。​

こだわりポイント③
サクサク食感のウエハースとパリパリとしたカラメルコーティング​

　サクサクのウエハースとほろ苦いカラメルコーティングの食感コントラストが、タルトらしさを引き立てる仕上がりに。

ちょっと大人な雰囲気で楽しめそう

　りんごの酸味とカラメルのほろ苦さが楽しめる贅沢な味わいを、クリスピーサンドならではのサクッとした食感とともに楽しめるのが楽しみ！ パッケージや味わい、ちょっと大人な雰囲気で秋らしさと一緒に浸りたい……！

　（※文中の価格はすべて税込）

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧