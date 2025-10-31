厚さ1.5倍に！ファミマ「大きなサンドイッチ」はパンも具材も増量

ファミリーマートは11月4日、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」から「大きなサンドイッチ」シリーズ2種類を発売します（沖縄県を除く）。

パンの厚みが約1.5倍の“ボリューム系サンド”が登場！

今回登場するのは、パンの厚みを通常商品のおよそ1.5倍にした、ボリューム満点のサンドイッチです。1食でしっかり満足できるよう、具材の量だけでなく、パンの食感にもこだわったといいます。

▲大きなサンドイッチ たまごづくし 398円

「大きなサンドイッチ たまごづくし」は、スライスしたゆでたまごとタルタルたまごサラダを重ねた“たまご尽くし”の一品です。

定番の「コク旨たまごサンド」と比べて商品重量はおよそ1.2倍となり、たまごの風味をより濃厚に味わえる仕立てです。

▲大きなサンドイッチ 人気具材の彩りミックス 430円

「大きなサンドイッチ 人気具材の彩りミックス」は、ハム・たまご・ツナ・チーズという人気具材を組み合わせた華やかなミックスサンドです。

従来の「3種のミックスサンド」よりもおよそ1.4倍のボリュームで、満足感のある内容となっています。

サンドイッチと対象ドリンクをセットで購入すると30円引きに！

さらに、11月4日から17日までの期間、サンドイッチ・ロールパン・バーガーなどと対象のカゴメ飲料を一緒に購入すると30円引きとなるキャンペーンも実施されます。

実施期間：11月4日～17日

対象商品：サンドイッチ、ロールパン、バーガー、トルティーヤ、ピザサンド

※常温のパン、冷凍食品は対象外

・カゴメ「アーモンド・ブリーズ 濃厚アーモンドミルク」

・カゴメ「野菜一日これ一本」

・カゴメ「野菜生活 100 Smoothie ベリー＆ざくろスムージー」

・カゴメ「野菜生活 100 Smoothie グリーンスムージー」

・カゴメ「カゴメトマトジュース食塩無添加」

コンビニサンドの常識を超える厚み！

パンの厚みまで“満足度”を追求したシリーズは、忙しい日のランチや移動中の軽食にもぴったり。

コンビニサンドが物足りないと感じていた人も、「ちゃんんとごはんだ」とうなずけるのではないでしょうか。これは期待できそう！

※価格は税込み表記です。