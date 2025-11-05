このページの本文へ

なか卯で11月12日発売

お帰り！「温たま明太クリームうどん」これ定番でいいじゃん

2025年11月05日 17時45分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　なか卯は11月12日11時、「温たま明太クリームうどん」と「明太クリームうどん」を発売します。

まろやか温玉×ピリ辛「温たま明太クリームうどん」

　親子丼や京風うどんを提供するなか卯から季節限定のうどんメニュー。今年の1月にも登場した「温たま明太クリームうどん」が復活です。

▲温たま明太クリームうどん　並700円／大800円

　うどんだしとホワイトクリームソースを合わせた一杯に、博多明太子や温たま、きざみ海苔、青ねぎを合わせたメニューです。

　店舗で毎日煮出す鰹や昆布のだしに、北海道産生クリームを使用したクリームソースを合わせています。

　具材をクリームうどんに混ぜることで、クリームソースのやさしい味わいに温たまのまろやかさと明太子の辛味が加わり、深みのある味わいを楽しめるといいます。

▲明太クリームうどん　並590円／大690円

　また、明太子とクリームソースをシンプルに味わえる「明太クリームうどん」も販売します。

濃厚クリーミーでほっとできそう
定番にしてほしい

　クリーミーなだしに明太子と温たまが加わる組み合わせは、今年の1月に登場した際も好評だったようですよ。「もう定番メニューにしちゃえば」と思える、そそるメニューです。

　肌寒い日が続く時期に、ほっと温まれる新作うどんはうれしいですね。コクのある味が好きな人はもちろん、気分を変えたいランチにも良いですね！

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧