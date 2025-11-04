Nintendo Switch専用アクセサリー新登場！ フラップカバー＆アームスタンドでプレイが快適に

エレコム、Nintendo Switch 2アクセサリーを発売！フラップカバー＆アームスタンドで快適プレイを実現

エレコムは11月4日、Nintendo Switchシリーズ向けの新アクセサリー「フラップカバー」と「アーム型スタンド」を発売した。どちらも、Switchゲーマーのプレイ環境をさらに快適にアップデートしてくれる注目アイテムだ。

Nintendo Switch 2専用フラップカバー：画面を守ってスマートに収納

まず注目したいのが、Nintendo Switch 2専用のフラップカバー。プレイ中のちょっとした汚れや傷をしっかり防ぎつつ、スリム設計で持ち運びやすいのがポイントだ。フラップを開いたままでもドックに挿せる設計なので、取り外しの手間が一切ない。

背面を覆わない構造のため、充電やドック接続もスムーズ。取り付けもシンプルで、フックで本体に固定するだけ。日常使いにピッタリの快適さを実現しているという。価格は2,479円と手に取りやすい。

アーム型スタンド：全Switchシリーズ対応、自由なプレイスタイルを叶える

もう一つの新作「アーム型スタンド」は、Nintendo Switchシリーズに対応。しなやかなフレキシブルアームとボールジョイント構造を採用しており、デスクやベッドサイドなど、どんな環境でも“自分のベスト角度”でゲームが楽しめる。

クランプ式の土台は7cmまでの厚さに対応し、しっかり固定。滑り止めラバー付きで安定感も抜群だ。長時間プレイや映画鑑賞でも疲れにくく、リラックスした状態でSwitchライフを満喫できる。価格は4,180円。

ゲーマー必見：エレコムでSwitchライフを格上げしよう

どちらの製品も、Nintendo Switchユーザーの「もっと快適に遊びたい」という願いに応える仕上がり。エレコムの新アクセサリーで、いつものプレイをもっと自由に、もっとスタイリッシュに楽しもう。