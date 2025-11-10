スマホの電池切れ、もう焦らない！ セブン-イレブンでエレコムの充電器＆モバイルバッテリーが買える

エレコム、セブン-イレブンでAC充電器とモバイルバッテリーを全国展開。高性能×利便性で“いつでも充電”をサポート

エレコムは11月10日、スマートフォンやPC向けのAC充電器およびモバイルバッテリーを、全国のセブン-イレブン店舗で11月中旬より順次発売すると発表した。

取り扱い商品は全6シリーズで、高性能と使いやすさを兼ね備えたラインアップとなっている。

日常を支える高品質ラインアップ

今回登場するエレコムの新製品は、「日常をより快適にする」をテーマに開発された。

特に注目なのが、エレコム AC充電器 A＋C2ポート 67Wや、エレコム モバイルバッテリー 20000mAhといったハイパワーモデル。

どちらも持ち運びやすいコンパクト設計ながら、急速充電に対応しており、ビジネスシーンや外出先でも頼れる存在だ。

セブン-イレブンで“必要なときにすぐ買える”安心感

全国展開するセブン-イレブンでの販売は、24時間いつでも購入できる利便性が大きな強みだ。

スマホの電池切れや充電器忘れといった突然のトラブルにも、すぐに対応できる。

さらに、国内メーカーとしての品質評価を受けた高い安全性と信頼性により、安心して使用できる点も大きな魅力といえる。

技術力と品質へのこだわり

エレコムでは、横浜技術開発センターにて全製品の厳格な品質テストを実施。

この徹底した検証体制により、耐久性・安全性・信頼性を兼ね備えた製品を提供している。

加えて、全国のセブン-イレブンで気軽に購入できることで、ユーザーは「高品質な充電製品を、必要なときにすぐ手に入れられる」利便性を享受できる。