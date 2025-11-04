メカニカルスイッチ搭載の有線コントローラー「GP60XV」登場

エレコムは11月4日、精密な操作と抜群の反応速度を実現する有線タイプのアドバンスドゲームパッド「GP60XV」を11月上旬より発売すると発表した。価格は7,979円。

GP60XVは、USB-A接続対応の有線ゲーミングコントローラー。最大の特徴は、長時間プレイにも耐える高耐久メカニカルスイッチと、スティック・トリガーに採用されたホールエフェクトセンサーによる高精度な入力だ。わずかな動きも正確に反映し、FPSや格闘ゲームなど操作精度が求められるタイトルで真価を発揮するという。

さらに、3段階で調整できるトリガーストップ機構や、瞬時のアクション切り替えに便利な背面ボタン2基も搭載。どんなジャンルのゲームでも、自分好みの操作性を追求できる。

GP60XVはXInputとDirectInputの両規格をワンボタンで切替可能。専用ソフトを使わずに連射設定やマクロ登録が行える点も魅力だ。Steam上の主要タイトルで動作確認済みで、アクション、RPG、シューティングなど幅広いゲームジャンルで安定したパフォーマンスを発揮する。

高精度・高耐久・高機能を兼ね備えた「GP60XV」は、ストイックなゲーマーほど試す価値がある一台。反応の速さと安定感、そして環境にも優しい設計で、ゲーム体験を一段上のレベルへ引き上げてくれるだろう。