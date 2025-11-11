防水・耐久・収納。3拍子そろった万能バックパックが登場

エレコムは11月11日、多機能かつコンパクトなバックパック「MNL CITY PACK LITE（エムエヌエル シティパック ライト）re/cor」に新色ダークグレーを追加し、発売を開始した。価格は17,800円だ。

MNL CITY PACK LITEは、現代のライフスタイルに寄り添い、ビジネスシーンや休日でもスタイリッシュに活用できるデザインと機能性を融合したバックパックだ。その特徴は、最上部のファスナーポケットで、狭い場所での小物の取り出しがしやすい構造になっている点にある。また、ファスナーの引き手を横に向けるとロックがかかるため、移動中の不意な開閉を防止できるという。

メイン気室は、180度大きく開くクラムシェルオープン仕様となっており、内部にはタブレット用やパソコン用のオープンポケット、その他のオープンポケットやメッシュポケットが充実している。これにより、荷物をスマートに整理して収納することが可能だ。さらに、14インチまでのノートパソコンと13インチのタブレットに対応している。

デザインには、耐摩耗性と耐久性に優れたCORDURA re/CORファブリックを使用。バックパックの表面は撥水加工が施され、出張などでの移動に便利なキャリーベルトも備えている。また、背中にフィットするように設計された背面パッドや調整可能なハーネスストラップにより、快適な使用感も実現している。