セガは12月13日、「Legacy VIRTUA FIGHTER Project」として開発中のPC（Steam）向け対戦型格闘アクション『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』（バーチャファイター5 レヴォ）の配信日が決定したと発表。配信日が2025年1月28日、価格はスタンダードエディションが2500円／30thアニバーサリー・エディションが6980円だ。
また、本日よりネットワークプレイのテストを兼ねたOpenβテストを実施している。
『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』プロモーション映像
Steamストアページでは、本日よりプレオーダーを受付中。プレオーダー特典として「セガハードカスタマイズアイテム3点セット」が入手できるほか、ダウンロードコンテンツ（DLC）や設定資料集・サウンドトラックなどがセットになった「30thアニバーサリー・エディション」も用意している。
各エディションは、本日のプレオーダー開始から2025年2月3日まで20％オフでの購入できるので、プレオーダーをお忘れなく。
『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』Steamストアページ
https://store.steampowered.com/app/3112260/
『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』Openβテストを本日2024年12月13日より開始！
ネットワークプレイのテストを兼ねた『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』Openβテストを実施中。このOpenβはSteamのプレイ環境がある人なら誰でも参加できる。テストプレイの実施期間は2024年12月18日まで。スムーズな対戦プレイの実現に、ぜひ協力しよう。
開催期間：2024年12月13日14時～12月18日14時（JST）
プレオーダー特典「セガハードカスタマイズアイテム3点セット」
『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』を予約購入すると、歴代セガハードのカスタムアイテム（ゲーム内コンテンツ）をプレゼント。
【収録内容】
・カスタマイズアイテム「メガドライブ」
・カスタマイズアイテム「セガサターン」
・カスタマイズアイテム「ドリームキャスト」
※アイテムはダウンロード後に使用可能となります。
※すべてのアイテムはカスタマイズメニューから全19キャラクターの背中に装備することができます。
『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. 30thアニバーサリー・エディション』が発売決定！
世界初の3D対戦型格闘ゲーム「バーチャファイター」の誕生から30周年を記念した『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. 30thアニバーサリー・エディション』の発売が決定。30周年を記念した水着コスチュームや、ファン必見の設定資料集、サウンドトラックなど、ここでしか手に入らないアイテムが多数収録されている。
【30thアニバーサリー・エディション セット内容】
●『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』本編
●VF30周年記念 水着コスチュームセット
●VF30周年 アニバーサリーサウンドコレクション
●VF30周年記念 秘蔵設定資料集
●DLC レジェンダリーパック＆「龍が如く」シリーズコラボパック
●アニバーサリー・エディション スペシャル称号
●VF30周年記念＆VF5 R.E.V.O. 壁紙セット
そして、2025年2月3日までにスタンダードエディションもしくはアニバーサリー・エディションを購入した人は、20％オフの割引価格で商品を購入できる。商品の詳細はSteamストアページを確認しよう。
セール期間：2024年12月13日～2025年2月3日
対象商品：
『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』スタンダードエディション
『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』30thアニバーサリー・エディション
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