AI PCにも最適。最大−20℃の冷却を実現する高性能ノートPCクーラー登場

エレコム、AI PCにも対応する高性能ノートパソコンクーラー「SX-CL24BK」を発売

エレコムは10月28日、AIパソコン（AI PC）をはじめとする高性能ノートPCに対応したクーラー「SX-CL24BK」を、10月下旬より発売すると発表した。15.6〜18インチのノートパソコンに対応し、密閉フォームパッドを採用することで効率的な冷却を実現。価格は9,980円となっている。

密閉フォームパッドで最大約−20℃の冷却効果

新製品「SX-CL24BK」は、ノートパソコンの熱を効率的に逃がし、長時間の作業を快適にサポートするモデルだ。特徴的なのは、クッション性のある密閉フォームパッド。隙間をしっかりと塞ぎ、ファンの風を逃さずノートパソコンに集中させることで、最大約−20℃もの冷却効果を発揮するという。

さらに、最高回転数約2,600rpm、最大風量約45CFMを誇る大口径12cmファンを1基搭載。これにより、未使用時と比べて圧倒的な冷却性能を実現している。

小型ノートにも対応、水洗い可能なフィルター付き

12〜14インチのノートパソコンでは密閉効果こそ得られないが、排熱スタンドとして有効に活用できる。底面から効率的に吸気し、内部温度の上昇を抑える構造となっている。

また、ホコリを防ぐダストフィルターは水洗い可能で、清潔な状態を保てる点も嬉しいポイントだ。

3段階角度調整＆エコ設計で快適さと環境配慮を両立

ユーザーの好みに応じて風量は800〜2,600rpmの範囲で調節可能。角度も約3度・9度・13度の3段階に変更でき、作業姿勢や使用環境に合わせたセッティングが可能だ。