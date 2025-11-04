ペットの冬支度はこれで！ USBヒーター付きマット＆クッションであったか快適

冬の寒さからペットを守る——エレコムの新作ヒーターアイテム登場！

エレコムは11月4日、寒い季節にペットを快適に過ごさせるための新アイテムを11月上旬に発売すると発表した。登場したのは、USB給電式の「ヒーティングマット」と「ヒーティングクッション」。価格はそれぞれ3,980円と4,480円で、どちらもモバイルバッテリー対応。自宅だけでなく、旅行やお出かけ先でも手軽に使えるのが魅力だ。

コンパクトでも頼れる温もり「ヒーティングマット」

「ヒーティングマット」は、ペットカートやキャリーに敷くだけで心地よいぬくもりをプラスできるUSB給電タイプ。温度は32℃と39℃の2段階から選べ、コントローラーで温度やタイマーの設定もラクに操作できる。

短毛素材を採用しており、毛が絡みにくく掃除も簡単。撥水生地を使用しているため、ペットが濡れてしまっても安心して使える設計だ。寒がりな猫や小型犬にぴったりの一枚といえる。

ふんわり癒し空間を作る「ヒーティングクッション」

もう一つの新作「ヒーティングクッション」は、ふっくらとした花びらのようなデザインと、柔らかな肌触りが特徴。ペットが自然と体を預けたくなるリラックス形状で、頭や手足を心地よく支える。

こちらもマットと同じく温度調節とタイマー機能を搭載。モバイルバッテリーでも動作するため、ベランダや車内など、屋外でも温かく過ごせるのがうれしいポイントだ。

安心の安全設計とお手入れのしやすさ

どちらの製品にも、安全性を高めるための工夫が詰まっている。噛みつきや断線を防ぐメッシュタイプのUSBケーブルを採用し、異常な高温を感知すると自動で電源がオフになる保護機能を搭載。さらに、カバーは洗濯ネットを使えば脱水までOKの手洗い対応で、いつでも清潔に保てる。

【まとめ】

寒い冬の日、愛犬や愛猫の「ぬくもりスポット」を作ってあげたいなら、エレコムのヒーティングシリーズは要チェック。安全性・機能性・デザイン性を兼ね備えたこの2アイテムで、あなたのペットもこの冬は快適に過ごせるはずだ。