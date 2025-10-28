USB Type-C対応の新型カードリーダー登場　高速転送＆PD充電に対応

エレコム、USB Type-C対応の2スロットメモリーカードリーダー3モデルを新発売。高速転送とPD充電に対応

エレコムは10月28日、USB Type-C接続に対応した2スロット搭載のメモリーカードリーダー3モデルを、10月下旬より順次発売すると発表した。

ラインアップは、SDカード用とmicroSDカード用の2スロットを備え、大容量データもスムーズに転送できる高速仕様だ。価格は「MR3C-C20SV」が2,280円、「MR3C-C21SV」が3,180円、「MR3C-C20PBK」が2,980円となっている。

最大312MB/sの高速転送。放熱性に優れたアルミボディを採用

UHS-I対応の「MR3C-C20SV」と、UHS-II対応の「MR3C-C21SV」は、それぞれ異なる転送速度を実現。

「MR3C-C20SV」は最大104MB/s、「MR3C-C21SV」は最大312MB/sの高速データ転送に対応しており、大容量ファイルの移行もストレスフリーだ。

両モデルともアルミニウム筐体を採用し、放熱性と耐久性に優れる。コンパクトなデザインで持ち運びもしやすく、カバンやポーチにもスマートに収まる。

PD対応モデルは「充電しながら転送」が可能

USB Power Delivery（PD）に対応した「MR3C-C20PBK」は、データ転送と同時にスマートフォンなどの高速充電も可能なUSB Type-Cポートを搭載。

最大100Wの電力供給に対応しており、ノートPCやタブレットの充電を気にせずデータを扱える。こちらもアルミボディのスタイリッシュなデザインで、見た目にも高級感がある。

ケーブル一体型で持ち運び安心。多OS対応の高い汎用性

3モデルすべてケーブル一体型設計を採用しており、ケーブル紛失の心配がない。ドライバーのインストールも不要で、接続するだけですぐに使える手軽さも魅力だ。

さらに、SDカードとmicroSDカードの同時使用に対応。高速転送によって、写真や動画、ビジネスデータもスムーズにやり取りできる。

対応OSはWindows、macOS、iPadOS、iOS、Androidと幅広く、さまざまなデバイスで活躍する。