深い眠りを守る最新耳栓。遮音×軽量で朝までぐっすり

エレコムは11月4日、11月中旬より新しい高遮音耳栓「ECLEAR Earplug Duo（エクリア イヤープラグ デュオ）」を発売すると発表した。価格は2,980円で、カラーはスタイリッシュなブラック（HCSL-EP02BK）と清潔感のあるホワイト（HCSL-EP02WH）の2色展開だ。

ECLEAR Earplug Duoは、「寝ている間も快適に使える耳栓」をコンセプトに設計された。二層構造のシリコンチップと“d字形状”の独自デザインにより、耳甲介にしっかりフィット。寝返りをしてもズレにくく、朝まで安心して遮音効果をキープできるという。耳穴をやさしく包み込む形状のチップが、周囲の騒音を効果的にカットし、静寂の中で深い眠りをサポートする。

この製品は単なる耳栓ではなく、「睡眠の質を上げるツール」として開発された。柔らかいシリコン素材を採用し、片耳わずか約1gの軽量設計。長時間装着しても耳が痛くなりにくく、快適さが続くとしている。イヤーチップはXS・S・M・Lの4サイズが付属し、自分の耳にぴったりのサイズを選べる点も魅力だ。

水洗い可能な仕様で、衛生的に繰り返し使えるのもポイント。さらに、スライド式の新デザインケースを採用し、収納しやすく、カラビナやベルトに取り付けられるループ付きで持ち運びもスマート。旅行や出張、キャンプなど、どんなシーンでもすぐ取り出せる。