ASRock、RDNA 4ベースのプロ向けGPU「Radeon AI PRO R9700 Creator 32GB」をリリース

ASRockは、10月28日11時より最新GPU「AMD Radeon AI PRO R9700 Creator 32GB」の国内販売を開始する。この新製品は、AMDの最先端テクノロジーを搭載したワークステーション向け高性能GPUだ。価格は259,800円で、国内の正規代理店を通じて購入できる。

「AMD Radeon AI PRO R9700 Creator 32GB」は、AMDの最新アーキテクチャであるRDNA 4を採用し、32GBのGDDR6メモリを搭載している。最大2920MHzのブーストクロックと20Gbpsのメモリ速度を実現し、AI処理や映像制作、3Dレンダリングなど高負荷なクリエイティブ作業に対応。さらに、DirectX 12 Ultimateにも対応しており、リアルで滑らかなグラフィック表現を体験できるとしている。

本体サイズは幅271mm×奥行112mm×高さ39mm。重厚感のある2スロットデザインを採用し、冷却性能にもこだわった。ブロワーファンとベイパーチャンバーによる高効率な冷却機構が、長時間の高負荷動作でも安定したパフォーマンスを維持する。接続面では、最新のPCI Express 5.0に対応し、4基のDisplayPort 2.1aポートを備えることで、マルチディスプレイや高解像度環境にも柔軟に対応可能だ。